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«Мы готовы к производству». В Беларуси разработали свою вакцину против коронавируса

08 ноября 2022 13:41
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Новости Беларуси. Под Витебском готовят к запуску экспериментальный цех опытно-промышленного производства отечественной вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы готовы к производству». В Беларуси разработали свою вакцину против коронавируса-1

С ходом работ 8 ноября ознакомился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. По сути, это копия будущего завода со всеми технологическими регламентами. Здесь уже установлено все необходимое оборудование. Производство вакцины от коронавирусной инфекции для нашей страны – уникальный опыт. В целом ряд отечественных разработок позволит заменить импортные аналоги.  

«Мы готовы к производству». В Беларуси разработали свою вакцину против коронавируса-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:  
Мы разработали свою вакцину против ковид, которая по своим характеристикам и качествам абсолютно не уступает российским, китайским и даже американским вакцинам. Испытания подтвердили целесообразность и эффективность, и мы готовы к производству.  

«Мы готовы к производству». В Беларуси разработали свою вакцину против коронавируса-7

В перспективе на предприятии планируют выпускать все группы вакцин, которые востребованы в нашей стране и завозятся из-за границы.  

# Вакцинация # общество # Владимир Гусаков # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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