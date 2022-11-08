«Мы готовы к производству». В Беларуси разработали свою вакцину против коронавируса

Новости Беларуси. Под Витебском готовят к запуску экспериментальный цех опытно-промышленного производства отечественной вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ходом работ 8 ноября ознакомился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. По сути, это копия будущего завода со всеми технологическими регламентами. Здесь уже установлено все необходимое оборудование. Производство вакцины от коронавирусной инфекции для нашей страны – уникальный опыт. В целом ряд отечественных разработок позволит заменить импортные аналоги.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы разработали свою вакцину против ковид, которая по своим характеристикам и качествам абсолютно не уступает российским, китайским и даже американским вакцинам. Испытания подтвердили целесообразность и эффективность, и мы готовы к производству.