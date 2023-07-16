Хорошие дни для сбора ягод и картошки. Советы лунного календаря для садоводов и огородников

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 16, 17 и 18 июля – дни новолуния. Растения становятся очень уязвимыми, поэтому работать с ними не рекомендуется, рассказали в программе « Плюс-минус ».

19-20 июля – хорошие дни для сбора ягод и картошки на хранение. Урожай долго пролежит в погребе. Можно перекапывать почву и окучивать картошку, бороться с вредителями, обрезать отплодоносившие ветки. А вот для посева большинства культур этот период неплодородный. Также не рекомендуется подкармливать растения.

21-22 июля – хорошие дни для посева вечнозеленых и экзотических растений, цветов-однолетников, зелени и фенхеля. Можно пользоваться любыми ядохимикатами в саду и вносить любые удобрения. Также можно заняться пасынкованием и прищипкой. Не рекомендуется, однако, в эти дни замачивать семена.

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