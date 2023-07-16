«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты

Пресса неделю твердит лишь об этом! Таблоиды пестрят громкими заголовками! Журналисты охотятся за эксклюзивом.
Пресса неделю твердит лишь об этом! Таблоиды пестрят громкими заголовками! Журналисты охотятся за эксклюзивом.
Александр Меженный, СТВ:
Хочется какого-нибудь эксклюзивного варианта!
Сергей Соседов, музыкальный критик:
Артистов создают не фестивали. Артисты рождаются сами.
А публика мечтает о селфи со звездой.
Я приехала в Витебск на «Славянский базар» специально на концерт Владимира Преснякова. Я очень хочу взять у него автограф и сделать с ним селфи.
Славянский базар в топе событий этого лета! Интрига сохраняется! Все в ожидании: кто же станет главным «открытием» фестиваля?! Фаворит первого конкурсного дня эстрадных исполнителей – Казахстан – 69 баллов.
Изменит ли свое мнение жюри? Узнаем уже вечером! А сейчас врываемся в культурный движ в сердце города.
Во-первых, это красиво! Этно-мотивы сегодня отмечают новое рождение! Славянский базар – идеальный момент обратиться к истокам.
Это наши корни. Это наша история. Это наша память. Если у человека нет прошлого, не может быть и настоящего.
Мы приехали из Полоцкого района, «Богатырский сельский Дом культуры». Будем удивлять традиционными полоцкими танцами.
В танцы я пришел от родителей. У моей мамы есть коллектив, где мы и занимаемся.
Молодежь в теме! Зумеры – двигатель прогресса. Они впереди планеты всей! Фестиваль зажигает «Огонь молодежных талантов» – интригующий конкурс юных артистов.
Мы из Гомеля, называемся Театр танца «Дива».
Меня зовут Евгений Соловьев, я один из топовых ведущих Витебска. От меня будет много интерактивов сегодня. Попробуем раскачать республику.
Вероника Цубикова, член жюри конкурса «Огонь молодежных талантов»:
Судить будем максимально строго, но справедливо.
Давим на газ и едем дальше! Маршрут построен. Следующая остановка автомотофестиваль.
Николай Николаичко, организатор автомотофестиваля:
Здесь автомобили очень мощные, заряженные очень мощным автозвуком.
Вероника Макаревич, корреспондент:
Это невозможно терпеть! С непривычки это просто… Как вам моя укладка?
Чем ваша машина отличается от других? Почему она самая крутая тачка?
Красиво выглядит. Недорогая краска. Хорошая музыка стоит.
Вероника Макаревич:
Мне щекотно в ушах! Это сколько децибел было?
143.
На переправе коней не меняют, даже железных. Потому незамедлительно мчим делать очередные записи в самом честном дневнике «Славянского базара»! Ведь до кульминации сего действа остаются считаные часы. Завтра расскажем и покажем, как это было!