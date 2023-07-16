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«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты

16 июля 2023 14:47
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Пресса неделю твердит лишь об этом! Таблоиды пестрят громкими заголовками! Журналисты охотятся за эксклюзивом.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-1

Александр Меженный, СТВ:
Хочется какого-нибудь эксклюзивного варианта!

Сергей Соседов, музыкальный критик:
Артистов создают не фестивали. Артисты рождаются сами.

А публика мечтает о селфи со звездой.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-4

Я приехала в Витебск на «Славянский базар» специально на концерт Владимира Преснякова. Я очень хочу взять у него автограф и сделать с ним селфи.

Славянский базар в топе событий этого лета! Интрига сохраняется! Все в ожидании: кто же станет главным «открытием» фестиваля?! Фаворит первого конкурсного дня эстрадных исполнителей – Казахстан – 69 баллов.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-7

Изменит ли свое мнение жюри? Узнаем уже вечером! А сейчас врываемся в культурный движ в сердце города.

Во-первых, это красиво! Этно-мотивы сегодня отмечают новое рождение! Славянский базар – идеальный момент обратиться к истокам.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-10

Это наши корни. Это наша история. Это наша память. Если у человека нет прошлого, не может быть и настоящего.

Мы приехали из Полоцкого района, «Богатырский сельский Дом культуры». Будем удивлять традиционными полоцкими танцами.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-13

В танцы я пришел от родителей. У моей мамы есть коллектив, где мы и занимаемся.

Молодежь в теме! Зумеры – двигатель прогресса. Они впереди планеты всей! Фестиваль зажигает «Огонь молодежных талантов» – интригующий конкурс юных артистов.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-16

Мы из Гомеля, называемся Театр танца «Дива».

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-19

Меня зовут Евгений Соловьев, я один из топовых ведущих Витебска. От меня будет много интерактивов сегодня. Попробуем раскачать республику.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-22

Вероника Цубикова, член жюри конкурса «Огонь молодежных талантов»:
Судить будем максимально строго, но справедливо.

Давим на газ и едем дальше! Маршрут построен. Следующая остановка автомотофестиваль.

Николай Николаичко, организатор автомотофестиваля:
Здесь автомобили очень мощные, заряженные очень мощным автозвуком.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-25

Вероника Макаревич, корреспондент:
Это невозможно терпеть! С непривычки это просто… Как вам моя укладка?

Чем ваша машина отличается от других? Почему она самая крутая тачка?

Красиво выглядит. Недорогая краска. Хорошая музыка стоит.

«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты-28

Вероника Макаревич:
Мне щекотно в ушах! Это сколько децибел было?

143.

На переправе коней не меняют, даже железных. Потому незамедлительно мчим делать очередные записи в самом честном дневнике «Славянского базара»! Ведь до кульминации сего действа остаются считаные часы. Завтра расскажем и покажем, как это было!

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Александр Меженный # Сергей Соседов # Вероника Макаревич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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