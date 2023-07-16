«Попробуем раскачать республику». «Славянский базар» в Витебске не сбавляет обороты

Пресса неделю твердит лишь об этом! Таблоиды пестрят громкими заголовками! Журналисты охотятся за эксклюзивом.

Александр Меженный, СТВ:

Хочется какого-нибудь эксклюзивного варианта! Сергей Соседов, музыкальный критик:

Артистов создают не фестивали. Артисты рождаются сами. А публика мечтает о селфи со звездой.

Я приехала в Витебск на «Славянский базар» специально на концерт Владимира Преснякова. Я очень хочу взять у него автограф и сделать с ним селфи. Славянский базар в топе событий этого лета! Интрига сохраняется! Все в ожидании: кто же станет главным «открытием» фестиваля?! Фаворит первого конкурсного дня эстрадных исполнителей – Казахстан – 69 баллов.

Изменит ли свое мнение жюри? Узнаем уже вечером! А сейчас врываемся в культурный движ в сердце города. Во-первых, это красиво! Этно-мотивы сегодня отмечают новое рождение! Славянский базар – идеальный момент обратиться к истокам.

Это наши корни. Это наша история. Это наша память. Если у человека нет прошлого, не может быть и настоящего. Мы приехали из Полоцкого района, «Богатырский сельский Дом культуры». Будем удивлять традиционными полоцкими танцами.

В танцы я пришел от родителей. У моей мамы есть коллектив, где мы и занимаемся. Молодежь в теме! Зумеры – двигатель прогресса. Они впереди планеты всей! Фестиваль зажигает «Огонь молодежных талантов» – интригующий конкурс юных артистов.

Мы из Гомеля, называемся Театр танца «Дива».

Меня зовут Евгений Соловьев, я один из топовых ведущих Витебска. От меня будет много интерактивов сегодня. Попробуем раскачать республику.

Вероника Цубикова, член жюри конкурса «Огонь молодежных талантов»:

Судить будем максимально строго, но справедливо. Давим на газ и едем дальше! Маршрут построен. Следующая остановка автомотофестиваль. Николай Николаичко, организатор автомотофестиваля:

Здесь автомобили очень мощные, заряженные очень мощным автозвуком.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Это невозможно терпеть! С непривычки это просто… Как вам моя укладка? Чем ваша машина отличается от других? Почему она самая крутая тачка? Красиво выглядит. Недорогая краска. Хорошая музыка стоит.