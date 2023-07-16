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В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ

16 июля 2023 13:53
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Новости Беларуси. В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. Он собрал более 5 тысяч стремящихся к гармонии души и тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ-1

В программе различные мастер-классы, зоны медитаций, а также спортивные, танцевальные и йога-сессии. Знакомство с ароматерапией, космоэнергетикой и телесными практиками. Тут же можно проверить уровень кислорода в крови, измерить частоту сердечных сокращений и встать на умные весы. На главной сцене фестиваля выступают специалисты в области психологии.

В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ-4

Ольга Коробчиц, организатор фестиваля:
Это фестиваль, который был создан для всей семьи, чтобы люди могли развиваться в разных направлениях, чтобы с детского возраста прививалась правильная идеология здорового образа жизни.

В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ-7

Артем Гоголь:
Очень было приятно и поучительно впервые попасть на йогу. До этого я как-то сторонился, хотя это очень популярно сейчас. И мне очень понравилось.

В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ-10

Ирина Морозько:
Йога на свежем воздухе – это отдельный вид удовольствия. Не терять такую возможность здорово, когда тем более это все бесплатно, фестиваль предоставляет такую возможность.

В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ-13

Организаторы не обошли стороной и благотворительность. Для бездомных животных организован сбор корма и игрушек. Доброе дело всегда делает людей еще более счастливыми. Фестиваль завершится ближе к вечеру. Ну а пока, несмотря на жару, он в самом разгаре.

# Фестиваль # общество # Ольга Коробчиц # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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