В Ботаническом саду идёт фестиваль саморазвития и ЗОЖ

Новости Беларуси. В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. Он собрал более 5 тысяч стремящихся к гармонии души и тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе различные мастер-классы, зоны медитаций, а также спортивные, танцевальные и йога-сессии. Знакомство с ароматерапией, космоэнергетикой и телесными практиками. Тут же можно проверить уровень кислорода в крови, измерить частоту сердечных сокращений и встать на умные весы. На главной сцене фестиваля выступают специалисты в области психологии.

Ольга Коробчиц, организатор фестиваля:

Это фестиваль, который был создан для всей семьи, чтобы люди могли развиваться в разных направлениях, чтобы с детского возраста прививалась правильная идеология здорового образа жизни.

Артем Гоголь:

Очень было приятно и поучительно впервые попасть на йогу. До этого я как-то сторонился, хотя это очень популярно сейчас. И мне очень понравилось.

Ирина Морозько:

Йога на свежем воздухе – это отдельный вид удовольствия. Не терять такую возможность здорово, когда тем более это все бесплатно, фестиваль предоставляет такую возможность.