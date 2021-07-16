Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются
Новости Беларуси. Продолжаем следить за главными событиями юбилейного «Славянского базара». День Союзного государства, который традиционно проходит в рамках музыкального форума, завершается торжественным концертом «Душа народа – песня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со сцены Летнего амфитеатра звучат голоса ведущих артистов двух стран.
На сцене выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И. Цитовича, русский народный хор имени Пятницкого, Лариса Долина, Диана Гурцкая и многие другие.
Анастасия Кузнецова, хормейстер хора имени Пятницкого:
Неоднократно приходилось убеждаться в том, что искусство настолько объединяет людей, что подчас сами политики признаются в том, что мы не в силах это сделать. Поэтому сегодня, в этот день, этот праздник вдвойне, а может быть, и втройне важен.
«Славянский базар» уже 30 лет объединяет талантливых певцов и музыкантов со всего мира. Фестиваль не первый год подтверждает свою востребованность и является ярким примером культурного сотрудничества жителей многих стран, в том числе России и Беларуси.
Завершится концерт к полуночи, но гостеприимный Витебск продолжит радовать гостей в режиме нон-стоп. Уже в 01:30 в Летнем амфитеатре эстафету музыкального праздника подхватят Александр Солодуха, группа «Дискомафия» и специальный гость из Франции – коллектив Оttawan. Артистов объединит программа «Золотой хит».
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