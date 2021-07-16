Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются

Новости Беларуси. Продолжаем следить за главными событиями юбилейного «Славянского базара». День Союзного государства, который традиционно проходит в рамках музыкального форума, завершается торжественным концертом «Душа народа – песня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со сцены Летнего амфитеатра звучат голоса ведущих артистов двух стран.

На сцене выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И. Цитовича, русский народный хор имени Пятницкого, Лариса Долина, Диана Гурцкая и многие другие.

Анастасия Кузнецова, хормейстер хора имени Пятницкого:

Неоднократно приходилось убеждаться в том, что искусство настолько объединяет людей, что подчас сами политики признаются в том, что мы не в силах это сделать. Поэтому сегодня, в этот день, этот праздник вдвойне, а может быть, и втройне важен.