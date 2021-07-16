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Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются

16 июля 2021 19:49
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за главными событиями юбилейного «Славянского базара». День Союзного государства, который традиционно проходит в рамках музыкального форума, завершается торжественным концертом «Душа народа – песня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются-1

Со сцены Летнего амфитеатра звучат голоса ведущих артистов двух стран.

Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются-3

На сцене выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И. Цитовича, русский народный хор имени Пятницкого, Лариса Долина, Диана Гурцкая и многие другие.

Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются-5

Анастасия Кузнецова, хормейстер хора имени Пятницкого:
Неоднократно приходилось убеждаться в том, что искусство настолько объединяет людей, что подчас сами политики признаются в том, что мы не в силах это сделать. Поэтому сегодня, в этот день, этот праздник вдвойне, а может быть, и втройне важен.

Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются-7

«Славянский базар» уже 30 лет объединяет талантливых певцов и музыкантов со всего мира. Фестиваль не первый год подтверждает свою востребованность и является ярким примером культурного сотрудничества жителей многих стран, в том числе России и Беларуси.

Хормейстер хора имени Пятницкого на «Славянском базаре»: искусство объединяет людей, что сами политики признаются-9

Завершится концерт к полуночи, но гостеприимный Витебск продолжит радовать гостей в режиме нон-стоп. Уже в 01:30 в Летнем амфитеатре эстафету музыкального праздника подхватят Александр Солодуха, группа «Дискомафия» и специальный гость из Франции – коллектив Оttawan. Артистов объединит программа «Золотой хит».

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Анастасия Кузнецова # Лариса Долина # Диана Гурцкая # Александр Солодуха # Оttawan # Дискомафия # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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