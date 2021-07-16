Окружённые эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1941 год. На 1 128 суток на Гродно опустилась черная ночь фашистской оккупации. Было убито 50 тысяч горожан. Лишь через три года город был освобожден в ходе крупномасштабной белорусской наступательной операции «Багратион».

Галина Буро, корреспондент: Советские войска преследовали немцев, отходящих за Неман. Именно эта река была последним рубежом, на котором войска Вермахта могли остановить наши части на пути в Восточную Пруссию. Поэтому фашисты стягивали к берегам все новые резервы, в том числе такие элитные, как группа «Готтберг» и танковая дивизия СС «Мертвая голова». И поскольку мост через Неман в 1944 году немцы взорвали, Красной армии пришлось форсировать реку.

Малоизвестный факт – в боях за Гродно окруженные эсэсовскими «тиграми» советские бойцы на форте № 1, по сути, повторили подвиг Брестской крепости. Найдена записка: «Мы умираем, но не сдаемся. Отомстите за нас, товарищи». В то же время передовые отряды советских мотострелковых частей не давали противнику укрепиться в городе.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:

Очень большую роль в данной ситуации сыграл третий кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского. Он занял Лиду, занял Поречье и лесами, через гродненскую пущу прошел к району деревень Путришки, Вертелишки и оттуда, со стороны современной улицы Дубко, там, где был кирпичный завод, взяв кирпичный завод, начал штурм Гродно.

Действия корпуса Осликовского, а также стрелковых дивизий 50-й армии привели к тому, что в течение двух дней боев, 14-15 июля в основном (но бои начались еще 13 июля), вся правобережная часть города Гродно была освобождена.