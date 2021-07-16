Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В оккупации областной центр находился более трех лет, там действовало еврейское гетто. Тысячи горожан были замучены и убиты. Немалый урон нанесли и бои за освобождение города. 16 июля считается датой начала мирных лет. И в Гродно по традиции устроили двухдневный праздник.
Репортаж Галины Буро.
«Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
– Это пример для всех остальных. Примите этот красивый букет. Разрешите вас приобнять и пожелать вам всего самого-самого хорошего.
– Я очень благодарна!
На глазах слезы – она от души благодарит за поздравление. Зинаида Судакова – последний в городе живой участник боев за освобождение Гродно. 17-летняя младший сержант медицинской службы, она в составе 2-го Белорусского фронта прошла от Москвы до Берлина, получила ранение, когда вытаскивала с поля боя раненого офицера. А сегодня, глядя на подаренный букет, Зинаида Тимофеевна вновь вспомнит цветы, с которыми гродненцы в 1944 году встречали их, освободителей.
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Зинаида Судакова, участница боев за освобождение Гродно 1944 года, ветеран Великой Отечественной войны:
Гродненцы молодцы. Они так нас встречали: цветами, плакали, обнимались. Вы знаете, это незабываемый день. Такие были бои ужасные, там столько погибло нашей молодежи, боже мой, вам не передать. Вы знаете, трудно вспоминать, потому что как родные были, все как одна семья. И когда этих раненых подбираешь, он плачет – это невозможно передать словами. Это пережитое такое – это была мясорубка.
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