Она прошла от Москвы до Берлина, а сейчас – последняя живая участница боёв за освобождение Гродно. Ветеран вспоминает те страшные события

Новости Беларуси. 77 лет без войны. В Гродно отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В оккупации областной центр находился более трех лет, там действовало еврейское гетто. Тысячи горожан были замучены и убиты. Немалый урон нанесли и бои за освобождение города. 16 июля считается датой начала мирных лет. И в Гродно по традиции устроили двухдневный праздник. Репортаж Галины Буро. «Этот день важен для каждого из нас». Гродно отмечает 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

– Это пример для всех остальных. Примите этот красивый букет. Разрешите вас приобнять и пожелать вам всего самого-самого хорошего.

– Я очень благодарна!

На глазах слезы – она от души благодарит за поздравление. Зинаида Судакова – последний в городе живой участник боев за освобождение Гродно. 17-летняя младший сержант медицинской службы, она в составе 2-го Белорусского фронта прошла от Москвы до Берлина, получила ранение, когда вытаскивала с поля боя раненого офицера. А сегодня, глядя на подаренный букет, Зинаида Тимофеевна вновь вспомнит цветы, с которыми гродненцы в 1944 году встречали их, освободителей. Окруженные эсэсовскими «тиграми». В этом городе солдаты повторили подвиг Брестской крепости