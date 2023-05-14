Хор суворовцев исполнил гимн Беларуси в студии программы «Неделя»

Новости Беларуси. Хор Минского суворовского училища исполнил государственный гимн в студии программы «Неделя» на СТВ ( видео ). Без преувеличения, с этих слов для белорусов начинается Родина.

Ольга Коршун, СТВ: Сегодня мы отмечаем День Государственных флага, герба и впервые гимна. Это и станет лейтмотивом нашей недели. В этих символах – наш культурный и ментальный код, который считывается буквально на подсознательном уровне. Они подтверждают нашу суверенность и позволяют «звацца беларусамі». С тем, под каким флагом будем строить будущее, мы определились 28 лет назад. 14 мая 1995-го прошел референдум, где наш народ сделал свой выбор.

А вот гимн появился в Беларуси не сразу. 11 лет после обретения независимости мы официально жили без основного музыкального символа нашей страны, который также выбирали в унисон. Для этого в Беларуси объявили конкурс. Президент лично участвовал в отборе композиций. Но с первого раза добиться идеального звучания не удалось.

Как зарождался и набирал мощь белорусский гимн? История одного из главных символов страны. Читать здесь.

Творческие поиски продолжились. К ним активно присоединились белорусы. В Министерство информации практически круглые сутки поступали мнения и отзывы. В опросе приняли участие около 120 тысяч человек. И 2 июля 2002-го мы впервые услышали, как звучит наш гимн.