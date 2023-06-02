Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза

Новости Беларуси. В Витебске прошел забег в ползунках. На стартовую линию вышли, а точнее вскарабкались 14 претендентов на победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самому маленькому чуть больше полугода.

Карапузам предстояло преодолеть дистанцию в 4 метра. Чтобы малыши по пути не свернули, родителям пришлось проявить фантазию и удерживать их внимание.

В роли тренеров выступали старшие братья и сестры. Маленьких бегунов активно поддерживали болельщики. Победительницей стала юная витебчанка, которая проползла эстафету всего за 20 секунд. В подарок малышке – трехколесный велосипед.

Дмитрий Овсянкин, житель Витебска:

Мы видели этот конкурс в том году, но девочке тогда был еще месяц. Сейчас нам годик и один и мы решили поучаствовать. Мы три месяца готовились. Я говорил: «Иди ко мне, мой маленький» – он полз, полз. И приполз.

Анастасия Яловик, жительница Витебска:

Я думала, ребенок поползет, а она нет – только дома ползала.