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Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза

02 июня 2023 07:02
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Новости Беларуси. В Витебске прошел забег в ползунках. На стартовую линию вышли, а точнее вскарабкались 14 претендентов на победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самому маленькому чуть больше полугода.

Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза-1

Карапузам предстояло преодолеть дистанцию в 4 метра. Чтобы малыши по пути не свернули, родителям пришлось проявить фантазию и удерживать их внимание.

Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза-4

В роли тренеров выступали старшие братья и сестры. Маленьких бегунов активно поддерживали болельщики. Победительницей стала юная витебчанка, которая проползла эстафету всего за 20 секунд. В подарок малышке – трехколесный велосипед.

Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза-7

Дмитрий Овсянкин, житель Витебска:
Мы видели этот конкурс в том году, но девочке тогда был еще месяц. Сейчас нам годик и один и мы решили поучаствовать. Мы три месяца готовились. Я говорил: «Иди ко мне, мой маленький» – он полз, полз. И приполз.

Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза-10

Анастасия Яловик, жительница Витебска:
Я думала, ребенок поползет, а она нет – только дома ползала.

Забег в ползунках прошёл в Витебске. Посмотрите, как выбирали самого быстрого карапуза-13

Покорили жюри и гостей праздника участники парада колясок и велосипедов, стилизованных под спасательную технику. Организатор забега МЧС таким образом напоминает призыв – не оставлять детей без внимания.

# Дети # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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