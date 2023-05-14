Борис Батура: «Что творится теперь на Западе – это бесчеловечность, изуверство над нашими устоями и убеждениями»

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! На днях наша страна праздновала День Победы. Праздник, который для всех белорусов по-настоящему сакральный и семейный, а следовательно и личный. Но сегодня этот праздник для многих стал невыгоден. На Западе и в Украине с большим удовольствием сносят памятники советским воинам-освободителям, вводят нацистские элементы в свою идеологию, пишут лживые учебники истории, на которых учится их подрастающее поколение. Другими словами, занимаются фальсификацией истории и дают нацизму второе дыхание. Переписывая историю, они лишают себя будущего, ведь они хотят жить в вымышленном мире со своей историей и боятся взглянуть правде в глаза. А правда такова: нужно помнить каждое историческое событие, связанное с твоей страной. Пока там творится это мракобесие, мы сохраняем историческую память, прививаем молодому поколению любовь к Родине и ее национальным символам. И именно сегодня, в День государственных флага, герба и гимна Республики Беларусь, у нас в гостях особый гость – председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси четвертого созыва, председатель Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Васильевич Батура. «Наш народ стремится к единению, и это все воплощено в символике» Никита Рачиловский:

Сегодня мы празднуем День государственных флага, герба и гимна Республики Беларусь. Какое значение имеет государственная символика в самоосознании нашего народа и что она значит лично для вас?

Борис Батура, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси четвертого созыва (2008-2010), председатель Совета старейшин при Президиуме Совета Республики:

Символика, как известно, была принята в 1995 году на референдуме. И это уже подчеркивает значимость этой символики для белорусского народа, потому что абсолютное большинство людей проголосовало за эту символику. Второе – символика воплощает в себе самобытность нашей культуры, жизнестойкость нашего народа, стремление жить лучше, счастливее, пожелания окружающим жить тоже хорошо. Я имею в виду населению, которое проживает в соседних государствах. Наш народ стремится к единению, и это все воплощено в этой символике. Кроме того, символика – это оберег нашего государства. Ни одно государство не может существовать без символики. Это, мне кажется, все, что нужно знать и думать о нашей государственной символике. Что касается меня, то символика нашего государства стимулирует меня к жизни, и это, я считаю, самое главное. Я хотел бы тут добавить. Когда я жил в Волковыске в молодости, детстве, у родителей был собственный дом, каждый праздник каждый дом вывешивал флаги. А у нас в настоящее время нет такого. Мне кажется, если на законодательном уровне этого нет, то надо все-таки сделать, чтобы флаг на празднике, особенно государственном, вывешивался в каждом доме. Почему большое внимание надо уделять воспитанию в семье?

Никита Рачиловский:

Как историческую память сохранить в современных реалиях и не дать переписать ее нашим оппонентам? Борис Батура:

Я думаю, что главное – это все-таки семья, и историческую память надо воспитывать в семье. И, конечно же, школа, университет, работа – везде этим тоже надо заниматься, но главное в семье. Если в семье на этом будет заострено внимание, будет правильное понимание нашей исторической памяти, то все будет нормально. Никита Рачиловский:

Говоря про семью, нельзя не отметить традиционные семейные ценности, на которые сегодня делается большой акцент. Борис Батура:

Обязательно, потому что то, что творится теперь на Западе, – это бесчеловечность, изуверство над нашими устоями и убеждениями. Я об этом не могу спокойно говорить, поэтому семья – это главное, это традиционные наши ценности. Как мы думаем о будущем, если мы не будем заботиться о том, чтобы у нас увеличивалось население, чтобы мы нормально жили с нормальной заработной платой – вот это главное для любого государства. «Преобладающее количество населения думает именно так: никому война не нужна» Никита Рачиловский:

Ситуация на границе с каждым днем накаляется все сильнее. Что вы думаете по этому поводу и что нужно сделать, чтобы ослабить очаг напряжения?

Борис Батура:

Напряжение вокруг передается и на внутреннее общество нашего государства – те же теракты и все остальное. Поэтому первое, что надо делать, и у нас это делается – это территориальная оборона и бдительность нашего населения. Второе – обществу надо продолжать работать над установлением гражданских связей – народная дипломатия. Этим надо заниматься. Мы, к сожалению, в последнее время и по политическим посылам с европейскими странами (Германия, Польша особенно и другие европейские страны), но тем не менее к нам немцы в феврале приехали (20 с лишним человек), и они искренне приехали нас поддержать и для того, чтобы убедиться, что у нас здесь нормально живут люди. Когда они уезжали, они были очень довольны, что сюда приехали и еще раз убедились. Они знали об этом, но они еще раз убедились, что у нас все хорошо. Никита Рачиловский:

Тем более сколько тысяч людей приехало по безвизовому режиму к нам в страну. Борис Батура:

Это как раз подтверждает, что люди стремятся, хотят знать, что у нас происходит. Хотят знать объективную картину, в отличие от того, что показывают по их СМИ. Никита Рачиловский:

Очень важно, что в этих странах есть здравомыслящее население, которое понимает, что политики там у себя в Германии... Борис Батура:

Я думаю, что преобладающее количество населения думает именно так: никому война не нужна. О международном сотрудничестве в условиях СВО Никита Рачиловский:

В свое время вы руководили Советом Республики, сегодня вы являетесь председателем Совета старейшин при Президиуме Совета Республики. Расскажите про опыт руководства сенатом и про участие его в работе Совета старейшин.

Борис Батура:

Сенат работает над изданием законов, которые должны обеспечивать нормальное, поступательное развитие нашего общества. Глава государства и теперь подчеркивает: дайте сильную экономику, а все остальное решится само собой. И это так. То есть сенат должен работать так, чтобы не навредить. Главная цель сената – это обеспечить поступательное экономическое развитие и жить вместе с населением. Никита Рачиловский:

А про Совет старейшин? Борис Батура:

Собраны люди, которые обладают серьезным опытом работы в экономике, народном хозяйстве нашей страны, в депутатском корпусе. И их знание очень важно для принятия законодательной базы нашего государства. Никита Рачиловский:

Вы возглавляете общественную организацию «Породненные города», цель которой – взаимодействие с городами-побратимами. Насколько сегодня удается это сотрудничество?

Борис Батура:

Что касается стран СНГ, то тут проблем никаких нет. В целом у нас около тысячи побратимских связей и партнерских – это и по СНГ, и по европейским странам. Но с европейскими странами теперь есть проблемы, потому что много украинских городов написало, что они отказываются от побратимства, польских городов, немецких – немного, но есть там, один или два. Но мы продолжаем эти взаимоотношения, мы их не прерываем, но мы в онлайн-формате продолжаем общение, и это надо продолжать. Развиваем теперь побратимское движение с КНР, Вьетнамом, хотя у нас есть там, но мы расширяем количество городов-побратимов и партнерские связи. Что касается России, здесь у нас стабильно, серьезно. Последняя встреча у нас была в Пскове, а осенью мы будем проводить в Бресте с Россией ответную встречу. Мы два раза в год проводим встречи: одна у России, одна у нас. И так стараемся со всеми странами. Поэтому здесь у нас никаких проблем нет, и каждая встреча дает большие экономические подвижки. Но я часто говорю, что все-таки надо повышать уровень побратимского взаимоотношения. Руководитель района должен лично этим заниматься. О чем должна помнить современная молодежь? Никита Рачиловский:

Исходя из вашего большого жизненного опыта, что бы вы посоветовали современной молодежи? Борис Батура:

Я бы посоветовал думать о будущем. Если серьезно будешь думать о будущем, никогда не забудешь вспоминать о прошлом. Это я к тому, что никогда нельзя забывать наше героическое прошлое, то, что натворил здесь фашизм, и помнить об этом фашизме, свое будущее строить, исходя из того, чтобы это больше не повторилось.