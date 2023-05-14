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У Национальной библиотеки провели общий развод подразделений Департамента охраны МВД

14 мая 2023 14:34
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Новости Беларуси. В честь праздника возле Национальной библиотеки сегодня, 14 мая, состоялся общий развод подразделений Департамента охраны МВД Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У Национальной библиотеки провели общий развод подразделений Департамента охраны МВД-1

Не обошлось без награждения лучших сотрудников, отличившихся по службе, и демонстрации того, как действуют наряды, прибывшие на вызов по сигналу тревоги.  

У Национальной библиотеки провели общий развод подразделений Департамента охраны МВД-4

С площадки от Национальной библиотеки на охрану спокойствия жителей Минска направились 380 милиционеров.  

У Национальной библиотеки провели общий развод подразделений Департамента охраны МВД-7

После торжественного приказа о заступлении на службу почти семь десятков автомобилей направились на маршруты патрулирования.  

# МВФ в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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