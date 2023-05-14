У Национальной библиотеки провели общий развод подразделений Департамента охраны МВД

Новости Беларуси. В честь праздника возле Национальной библиотеки сегодня, 14 мая, состоялся общий развод подразделений Департамента охраны МВД Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось без награждения лучших сотрудников, отличившихся по службе, и демонстрации того, как действуют наряды, прибывшие на вызов по сигналу тревоги.

С площадки от Национальной библиотеки на охрану спокойствия жителей Минска направились 380 милиционеров.