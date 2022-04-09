В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля

В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +17 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С, без осадков. В Риме до +17 °С, также без осадков. В Мадриде дождь, воздух прогреется до +17 °С.