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В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля

09 апреля 2022 15:27
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +17 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +13 °С, без осадков. В Риме до +17 °С, также без осадков. В Мадриде дождь, воздух прогреется до +17 °С.

В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля-1

В столице Болгарии +10 °С, ясно. В Анкаре +14 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +16 °С.

В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +8 °С. В Вильнюсе +8 °С, дождь. В Варшаве столбики термометров покажут также +8 °С, осадков не ожидается.

В Париже +17°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 апреля-7

В Киеве синоптики обещают +6 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут +11 °С, пройдет дождь.

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз смотрите здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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