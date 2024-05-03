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Холдинг «Культура и искусство» подготовил проекты к 80-летию освобождения Беларуси. Узнали о самых масштабных

03 мая 2024 12:15
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Искусство памяти и память искусства – одна из величайших основ. На которых держится преемственность поколений. Самосознание – это культура. Именно она позволяет сохранить и передать все события жизни общества. Особенно актуальным это становится в преддверии важных юбилейных дат таких, как 80-я годовщина освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков. Используя современные технологии, представители белорусской культуры и искусств уже сегодня внесут еще один вклад в сохранение исторической памяти.

Поговорили об этом с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Наталья Кузнецова, директор редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство».

Холдинг «Культура и искусство» подготовил проекты к 80-летию освобождения Беларуси. Узнали о самых масштабных-1

Наталья Кузнецова, директор редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство»:
Мы делаем целую серию проектов. Начали это с 2023 года. Под специальными рубриками выходят материалы. В газете есть специальная рубрика, посвященная 100-летию белорусского кино, но мы делаем акцент именно на фильмы про Великую Отечественную войну.

Мы оживляем картины, делаем совместный проект с музеем истории Великой Отечественной войны и Академией искусств. Мы с музеем подобрали серию картин белорусских художников – участников Великой Отечественной. В Академии искусств есть учащиеся. Которые делают картины с дополненной реальностью. Когда мы наводим смартфон на QR-код, картина начинает оживать. Мы хотим выйти на улицы белорусских городов с этим проектом.

«Культура и искусство» организовало тематический видеомарафон в честь 80-летия освобождения Беларуси. Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кузнецова # Александра Каштанова # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич

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