В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»

В преддверии 79-й годовщины Дня Победы в Минске состоялся премьерный показ документального фильма «Освобождение». Лента создана в рамках проекта, в основе которого материалы из фонда кино-, фото-, видео- и фонодокументов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры последовательно отображают освобождение городов и поселков Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Все это можно увидеть благодаря героизму операторов фронтовых киногрупп. Ведь они, находясь рядом с бойцами Красной Армии и партизанами, смогли заснять горькую правду тех событий. Первыми зрителями стали учащиеся патриотических классов, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз и представители Министерства юстиции.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси: Этот материал – это вклад в работу по сохранению исторической памяти, по увековечиванию подвига простых граждан, каждый из которых боролся с фашизмом и который своими жертвами, действиями, активностью обеспечили фундамент для построения нынешней сильной, независимой Беларуси.

Александр Лашин, з аместитель п редседателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: Он будет однозначно знаковым в учебных заведениях, на предприятиях. В канун таких праздников однозначно будет напоминать, какой ценой далась эта Победа.

Сохранить и передать будущим поколениям историческую правду о героизме советских солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, которые спасли мир от фашизма, – долг каждого белоруса. В этом твердо уверены наследники Великой Победы.

Арсений Швецов, учащийся Минского городского кадетского училища: Только зная свою историю, свое прошлое, мы можем строить настоящее. Это мне всегда твердили все учителя. Я в этом уверен. У меня самого предки воевали – оба дедушки, оба прадедушки.

Илья Крук, учащийся средней школы № 206 имени А.М. Кижеватова Минска:

У меня воевали три прадедушки. Один прадедушка, к сожалению, умер в 1944 году в Берлине. Два остальных прадедушки полностью прошли войну. Я как патриот Республики Беларусь чту память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что сегодня показ этого фильма запланирован еще в 22 городах Беларуси.