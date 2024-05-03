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В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»

03 мая 2024 11:40
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В преддверии 79-й годовщины Дня Победы в Минске состоялся премьерный показ документального фильма «Освобождение». Лента создана в рамках проекта, в основе которого материалы из фонда кино-, фото-, видео- и фонодокументов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»-1

Кадры последовательно отображают освобождение городов и поселков Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Все это можно увидеть благодаря героизму операторов фронтовых киногрупп. Ведь они, находясь рядом с бойцами Красной Армии и партизанами, смогли заснять горькую правду тех событий. Первыми зрителями стали учащиеся патриотических классов, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз и представители Министерства юстиции.

В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»-4

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Этот материал – это вклад в работу по сохранению исторической памяти, по увековечиванию подвига простых граждан, каждый из которых боролся с фашизмом и который своими жертвами, действиями, активностью обеспечили фундамент для построения нынешней сильной, независимой Беларуси.

В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»-7

Александр Лашин, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Он будет однозначно знаковым в учебных заведениях, на предприятиях. В канун таких праздников однозначно будет напоминать, какой ценой далась эта Победа.

В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»-10

Сохранить и передать будущим поколениям историческую правду о героизме советских солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, которые спасли мир от фашизма, – долг каждого белоруса. В этом твердо уверены наследники Великой Победы.

В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»-13

Арсений Швецов, учащийся Минского городского кадетского училища:
Только зная свою историю, свое прошлое, мы можем строить настоящее. Это мне всегда твердили все учителя. Я в этом уверен. У меня самого предки воевали – оба дедушки, оба прадедушки.

В Минске состоялся премьерный показ фильма «Освобождение»-16

Илья Крук, учащийся средней школы № 206 имени А.М. Кижеватова Минска:
У меня воевали три прадедушки. Один прадедушка, к сожалению, умер в 1944 году в Берлине. Два остальных прадедушки полностью прошли войну. Я как патриот Республики Беларусь чту память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что сегодня показ этого фильма запланирован еще в 22 городах Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Евгений Коваленко # Александр Лашин

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