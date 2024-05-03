Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?

Глаза – зеркало души и бесценный дар человеку. Сложнейший механизм и врата познания.
Глаза – зеркало души и бесценный дар человеку. Сложнейший механизм и врата познания.
Мы живем и видим все в прошлом. Наш мозг постоянно достраивает картину мира.
Но что делать, если глаз уже не алмаз?
Помогут ли черника и народная медицина?
Ни один травяной сбор катаракту еще не вылечил.
Всегда ли операция – панацея от самых страшных офтальмологических заболеваний?
Было все как всмятку, как яичница. Вырезать просто невозможно.
Можно ли заменить зрение другими органами чувств?
Я получаю информацию всем телом.
И как жить, если вокруг темнота?
Не надо падать духом, жизнь на этом не заканчивается.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 3 мая, в 18:45 на СТВ.