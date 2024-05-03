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Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?

03 мая 2024 12:01
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Глаза – зеркало души и бесценный дар человеку. Сложнейший механизм и врата познания.

Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?-1

Мы живем и видим все в прошлом. Наш мозг постоянно достраивает картину мира.

Но что делать, если глаз уже не алмаз?

Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?-4

Помогут ли черника и народная медицина?

Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?-7

Ни один травяной сбор катаракту еще не вылечил.

Всегда ли операция – панацея от самых страшных офтальмологических заболеваний?

Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?-10

Было все как всмятку, как яичница. Вырезать просто невозможно.

Можно ли заменить зрение другими органами чувств?

Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?-13

Я получаю информацию всем телом.

И как жить, если вокруг темнота?

Можно ли заменить зрение другими органами чувств и как жить, если вокруг темнота?-16

Не надо падать духом, жизнь на этом не заканчивается.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 3 мая, в 18:45 на СТВ.

# Здоровье # общество

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