Прямой эфир

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?

06 декабря 2020 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Классическая тема Рождества – золотой, красный и зеленый. Однако в 2020 году проспект Независимости раскрасят в бордо и золото, а Победителей – в синий и серебро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-1

Дух Рождества и Нового года поселится во всех районах столицы. А куда может привести прогулка по улочкам Троицкого Предместья, точно знают декораторы. В самом центре Минска уже через несколько дней можно будет побродить по сказочному лесу.

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-4

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
Мы предлагаем всем минчанам и гостям города провести праздничные дни на наших новых фотозонах. Основная локация – Октябрьская площадь. Еще одна новая локация, конечно, доставит массу удовольствия нашим маленьким жителям. Это площадка перед цирком.

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-7

Каждый уголок столицы украшен по-своему. Праздничную атмосферу создают огни на улицах и проспектах, а еще объемные фигуры и сложные панно.

Елки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-10

Золотой паутиной гирлянда обвивает металлические каркасы. Все это – сотни деталей световых деревьев, которые в ближайшие дни зажгутся на Октябрьской площади.

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-13

Евгений Потопович, мастер электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
Сегодня производим подключение светодинамических установок – деревья. Вчера и последующие дни производился их монтаж. Сегодня подключаем, делаем наладку.

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-16

Чтобы весь город засверкал, декораторы используют 135 тысяч лампочек. Улицы превратятся в светящиеся коридоры, деревья укатают яркими гирляндами, Минск станет нарядным и невероятно уютным. На основных локациях продолжают устанавливать елки. Всего их будет 33.

Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?-19

Так, например, каркас около «Чижовка-Арены» уже почти смонтирован. В прошлом году эта елка красовалась рядом с Дворцом спорта. Сменит прописку и шарообразное дерево около ратуши. В этом году оно засияет на площадке около Белгосцирка.

«Три тысячи шаров, 35 метров высоту». Рассказываем, какой будет елка возле Дворца Республики (читайте далее).

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Евгений Потопович # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Три тысячи шаров, 35 метров высоту». Рассказываем, какой будет ёлка возле Дворца Республики
06 декабря 2020 17:27

«Три тысячи шаров, 35 метров высоту». Рассказываем, какой будет ёлка возле Дворца Республики

Депутат Игорь Мартынов: мы не отрицаем военную угрозу, которая сложилась в нашем регионе
06 декабря 2020 17:26

Депутат Игорь Мартынов: мы не отрицаем военную угрозу, которая сложилась в нашем регионе

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году
06 декабря 2020 17:20

Ёлки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году