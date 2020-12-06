Минск станет невероятно уютным. Как украсят улицы столицы к Новому году?

Новости Беларуси. Классическая тема Рождества – золотой, красный и зеленый. Однако в 2020 году проспект Независимости раскрасят в бордо и золото, а Победителей – в синий и серебро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дух Рождества и Нового года поселится во всех районах столицы. А куда может привести прогулка по улочкам Троицкого Предместья, точно знают декораторы. В самом центре Минска уже через несколько дней можно будет побродить по сказочному лесу.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Мы предлагаем всем минчанам и гостям города провести праздничные дни на наших новых фотозонах. Основная локация – Октябрьская площадь. Еще одна новая локация, конечно, доставит массу удовольствия нашим маленьким жителям. Это площадка перед цирком.

Каждый уголок столицы украшен по-своему. Праздничную атмосферу создают огни на улицах и проспектах, а еще объемные фигуры и сложные панно. Елки и фотозоны. Посмотрите, как украсили главные универмаги Минска к Новому году

Золотой паутиной гирлянда обвивает металлические каркасы. Все это – сотни деталей световых деревьев, которые в ближайшие дни зажгутся на Октябрьской площади.

Евгений Потопович, мастер электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:

Сегодня производим подключение светодинамических установок – деревья. Вчера и последующие дни производился их монтаж. Сегодня подключаем, делаем наладку.

Чтобы весь город засверкал, декораторы используют 135 тысяч лампочек. Улицы превратятся в светящиеся коридоры, деревья укатают яркими гирляндами, Минск станет нарядным и невероятно уютным. На основных локациях продолжают устанавливать елки. Всего их будет 33.