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Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки

06 декабря 2020 17:34
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Новости Беларуси. Еще немного, и города засверкают в стройном, выверенном до мелочей ансамбле. Остается лишь дождаться снега, чтобы полностью окунуться в атмосферу праздника. А вот жители деревни Обчин Любанского района не ждут подарков природы и сами себе создают праздничное настроение. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-1

Это для горожан народные обряды давно превратились в экзотику, а для сельчан обычаи прадедов – живая душа деревни. Каждый год в зимнюю пору в Обчине повторяется мистерия, напоминающая гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-4

Например, к Колядам белорусы готовились основательно, а потом две недели праздновали и не работали. Хозяйки до блеска вымывали пол в доме и натирали хвощом бревенчатые стены, а затем обязательно готовили кутью.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-7

Памаліўшыся, гаспадыня несла куццю да святочнага стала.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-10

Блины с маком и медом, рыба и соленья, кисель. Эти блюда были главными атрибутами на новогоднем столе. Принарядиться на Коляды – тоже дело особое. Простые туникаподобные рубахи сменяли белоснежные, с богатой алой вышивкой и поясами.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-13

Мария Кукреш:
Свечку запалілі, гаспадар памаліўся. Гэта сугуба сямейнае свята было. Садзіліся, гаспадар на покуць, а каля яго рассаджваліся ўсе. Далей пачыналася вячэра. Але ў гэты час гаспадар падыходзіў да акна, стукаў і тры разы гаварыў: мароз, мароз, хадзі к нам куццю есці.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-16

У колядовщиков был особый гардероб. Люди в масках и вывернутых на изнанку кожухах символизировали наших предков. С песнями и плясками, колядной звездой наподобие Вифлеемской, они приходили в дома белорусов, чтобы в новом году принести хорошее хозяйство и счастье. Незваных гостей в такие дни нужно было встречать как самых дорогих.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-19

Возрождать традиции предков обчинцы продолжат и на Святки. И хотя традиционные народные гулянья, катания на коньках и на санках пока невозможны – пандемия вносит коррективы – взаимные визиты и даже гадания в планах местных приверженцев старины.

Незваных гостей нужно встречать как самых дорогих. Жители белорусской деревни показали, как празднуют Колядки-22

К слову, в чудеса сельчане из Обчина верили всегда. А новогодняя ночь – еще одна возможность под бой курантов загадать свое самое заветное желание.

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# Новый год # общество # Мария Кукреш # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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