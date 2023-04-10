«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Чего белорусам не хватает, чего они ждут от местной власти?

Я считаю, что наши власти прекрасно работают. Единственное, что сейчас после зимы дороги…

В городе у нас чисто, если в центре. Красиво. Есть где пройтись, прогуляться, отдохнуть и показать гостям.

Я живу в Билево, у нас нет корта. Обыкновенный корт для взрослых, позаниматься спортом, в теннис выйти поиграть. Я пенсионерка, но я бы тоже хотела бегать по площадке, но у нас такого нет. Зелени мало там.

Заброшенные участки, растет бурьян. В это время сухостой. Если кто-то окурок бросит – пожарная опасность. Государство борется за каждый клочок земли, а у нас гектары пустуют, просто бурьяном поросли.

Хотелось бы, чтобы у нас отремонтировали дороги, чтобы можно было пройти в туфлях, тапочках, а не ходить в болотниках-сапогах. Хочется хороших дорог. Идем на маршрутку, сапоги прячем где-то в бурьяне, чтобы переобуться, чтобы поехать в город в чистой обуви.

Плитка, да? Сейчас заметил. Так бы и не заметил, но раз вы спросили. Каждый год меняют, а она все хуже и хуже становится. Откуда ее берут… Деревья, да. Облагораживают. Все это радует глаз. Очень приятно.

В Костюковке вообще ничего нет, даже детских площадок. И те через одну сломаны. Вообще нечем заняться, я не знаю, что молодежь делает в Костюковке. Наверное, тоже в город ездит. По дорогам у нас еще хуже, тут еще хорошо, тут шикарно.

По поводу ЖКХ. Я живу на улице Сельмаша, улицы у нас не убираются, подъезды не убираются. Хотелось бы, чтобы было лучше в этом плане. У нас зиму лежала листва, только сейчас ее убрали. Ну а так все вроде бы устраивает.