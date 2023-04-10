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«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос

10 апреля 2023 18:25
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Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Чего белорусам не хватает, чего они ждут от местной власти?

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-1

Я считаю, что наши власти прекрасно работают. Единственное, что сейчас после зимы дороги…

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-4

В городе у нас чисто, если в центре. Красиво. Есть где пройтись, прогуляться, отдохнуть и показать гостям.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-7

Я живу в Билево, у нас нет корта. Обыкновенный корт для взрослых, позаниматься спортом, в теннис выйти поиграть. Я пенсионерка, но я бы тоже хотела бегать по площадке, но у нас такого нет. Зелени мало там.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-10

Заброшенные участки, растет бурьян. В это время сухостой. Если кто-то окурок бросит – пожарная опасность. Государство борется за каждый клочок земли, а у нас гектары пустуют, просто бурьяном поросли.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-13

Хотелось бы, чтобы у нас отремонтировали дороги, чтобы можно было пройти в туфлях, тапочках, а не ходить в болотниках-сапогах. Хочется хороших дорог. Идем на маршрутку, сапоги прячем где-то в бурьяне, чтобы переобуться, чтобы поехать в город в чистой обуви.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-16

Плитка, да? Сейчас заметил. Так бы и не заметил, но раз вы спросили. Каждый год меняют, а она все хуже и хуже становится. Откуда ее берут… Деревья, да. Облагораживают. Все это радует глаз. Очень приятно.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-19

В Костюковке вообще ничего нет, даже детских площадок. И те через одну сломаны. Вообще нечем заняться, я не знаю, что молодежь делает в Костюковке. Наверное, тоже в город ездит. По дорогам у нас еще хуже, тут еще хорошо, тут шикарно.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-22

По поводу ЖКХ. Я живу на улице Сельмаша, улицы у нас не убираются, подъезды не убираются. Хотелось бы, чтобы было лучше в этом плане. У нас зиму лежала листва, только сейчас ее убрали. Ну а так все вроде бы устраивает.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-25

К нашим депутатам обратились, чтобы они узаконили. Например, чтобы с одной стороны едет в одну сторону велосипедист, другой с другой стороны. Две велосипедных и две пешеходных дорожки. На полтора метра.

«Хочется хороших дорог». Чего не хватает белорусам? Опрос-28

Все в адекватном состоянии. Ямочные ремонты ведутся. В принципе, как любому человеку, хочется еще, еще и еще. Но насколько это реально, настолько это и возможно.

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# Социологический опрос # общество # Кирилл Казаков # Фотофакт

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