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Клишевич: построить новую школу стоит столько же, сколько и положить 2 километра дороги

10 апреля 2023 17:31
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Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».

Клишевич: построить новую школу стоит столько же, сколько и положить 2 километра дороги-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сталкивался, был на встрече со студентами нашего БелГУТа в Гомеле. Построить школу стоит порядка 6-7 миллионов долларов. Один километр дороги стоит построить 2-3 миллиона долларов. И вот у руководителя региона на столе бюджет, и он выбирает: школу построить, больницу построить или 2 километра дороги новой положить. Просто чтобы люди понимали, что это не копейки стоит – это огромные деньги.

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# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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