Клишевич: построить новую школу стоит столько же, сколько и положить 2 километра дороги

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу « По существу ».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сталкивался, был на встрече со студентами нашего БелГУТа в Гомеле. Построить школу стоит порядка 6-7 миллионов долларов. Один километр дороги стоит построить 2-3 миллиона долларов. И вот у руководителя региона на столе бюджет, и он выбирает: школу построить, больницу построить или 2 километра дороги новой положить. Просто чтобы люди понимали, что это не копейки стоит – это огромные деньги.

Читайте также:

Выгодно ли делать ямочный ремонт и почему нельзя от него отказаться? Мнение эксперта

Три бригады на район. Как в минских дворах чинят ямы?

«Ресурса никогда не хватает». Почему дороги могут долго не ремонтировать?