«883 заявки оставлено по наличию ям и выбоин во дворах». Как КОТОС помогает ремонту дорог?
Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим по количеству обращений. Понятно, что сейчас наверняка их станет больше в связи с тем, что пришла весна. Имеет смысл фотографировать ямы у себя во дворах или можно понадеяться на дорожников, на те программы, которые заложены, и просто смиренно ждать, пока очередь дойдет до проверки вашего двора?
Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Наверное, обращение каждого жителя – это его дело как неравнодушного гражданина. Мешает ему яма или нет. Только за март по сравнению с прошлым годом по ямам во дворах +40 % – 883 заявки оставлено по наличию ям и выбоин во дворах. Не проезжая часть, а дворы. Понятно, что такие вопросы возникают не только там, где едут машины и едут быстро, но и там, где ходят жители.
Кирилл Казаков, СТВ:
Структура административного деления Беларуси – области, районы, сельсоветы. А вот в Минске такого понятия, как сельсоветы, не существует. Но есть понятие КОТОС. Вы возглавляете такую структуру, которая должна рука об руку с районной властью помогать и с благоустройством. Если дерево посадить, то вам нужно понять, где его посадить, согласовать, если дорогу залатать, то вы тоже вроде как за это ответственны.
Владимир Устинович, председатель КОТОС Советского района Минска:
Мы тоже ямы отслеживаем, собираем эту информацию. И у нас прямая связь с «Ремавтодором» Советского района. Есть и другой подрядчик – это через ЖКХ Советского района, мы знаем эту структуру, как это все делается. И тоже подаем заявки, как на 115 приходят.
Алена Сырова:
Как обычные граждане?
Владимир Устинович:
Да. КОТОС – это группа граждан, которые проживают в данном микрорайоне, которые решают вопросы местного значения. Ямы тоже входят в эти вопросы. Там большой спектр вопросов: начиная от благоустройства и безопасности, до школ, садиков, магазинов. Все что касается человека и окружает его, все это входит в наши интересы. И поэтому мы отслеживаем не только ямочный ремонт, благоустройство. Нам не безразлично. Хочется комфортно и безопасно жить в своем районе.
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