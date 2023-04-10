«883 заявки оставлено по наличию ям и выбоин во дворах». Как КОТОС помогает ремонту дорог?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим по количеству обращений. Понятно, что сейчас наверняка их станет больше в связи с тем, что пришла весна. Имеет смысл фотографировать ямы у себя во дворах или можно понадеяться на дорожников, на те программы, которые заложены, и просто смиренно ждать, пока очередь дойдет до проверки вашего двора?

Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Наверное, обращение каждого жителя – это его дело как неравнодушного гражданина. Мешает ему яма или нет. Только за март по сравнению с прошлым годом по ямам во дворах +40 % – 883 заявки оставлено по наличию ям и выбоин во дворах. Не проезжая часть, а дворы. Понятно, что такие вопросы возникают не только там, где едут машины и едут быстро, но и там, где ходят жители. Кирилл Казаков, СТВ:

Структура административного деления Беларуси – области, районы, сельсоветы. А вот в Минске такого понятия, как сельсоветы, не существует. Но есть понятие КОТОС. Вы возглавляете такую структуру, которая должна рука об руку с районной властью помогать и с благоустройством. Если дерево посадить, то вам нужно понять, где его посадить, согласовать, если дорогу залатать, то вы тоже вроде как за это ответственны.