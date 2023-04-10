«Работаем картами». По какому принципу закатывают ямы на дорогах?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

А что такое, простите, капитальный ремонт улиц, давайте расшифруем.

Сергей Масляк:

Это полная замена асфальтобетонного покрытия. Более 30 улиц не подвергались капитальному ремонту долгий период, но нужно отдать должное Мингорисполкому, благодаря поддержке которого у нас сегодня техника, с помощью которой ремонтируют наши дороги, существенно обновлена. Я думаю, что коллега подтвердит, буквально в прошлом году довольно серьезно автопарк был обновлен. Что позволяет более оперативно выполнять ямочный ремонт. Хочу еще сказать о том, что сегодня мы отходим второй, третий год подряд от того, что мы делаем, как вы говорите, «ямку залатали и ушли». Мы продолжаем делать эту работу, нарезая карты. Мы берем карту, где после обследования принимается решение о полной замене, фрезеруем его и укладываем новый асфальт. Работаем картами сегодня. Либо, если касается проезда внутридворового и мы понимаем, что там достаточно много ямочного ремонта, то мы его полностью фрезеруем и укладываем новое покрытие. Если брать Заводской район, у нас по плану на этот год ремонт асфальтобетонного покрытия составляет 142 тысячи квадратных метров. Из них с полной заменой 132 тысячи. То есть четыре улицы, часть Партизанского проспекта мы в этом году планируем заменить асфальтобетонное покрытие полностью.

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