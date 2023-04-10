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«Работаем картами». По какому принципу закатывают ямы на дорогах?

10 апреля 2023 18:22
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Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».

«Работаем картами». По какому принципу закатывают ямы на дорогах?-1

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Сегодня, наверное, полностью перейти на бетонное покрытие практически невозможно. Если брать Заводской район, то порядка 30 улиц у нас долгое время не подвергались капитальному ремонту. Опять же, надо отдать должное Минскому городскому исполнительному комитету…

«Работаем картами». По какому принципу закатывают ямы на дорогах?-4

Алена Сырова, СТВ:
А что такое, простите, капитальный ремонт улиц, давайте расшифруем.

Сергей Масляк:
Это полная замена асфальтобетонного покрытия. Более 30 улиц не подвергались капитальному ремонту долгий период, но нужно отдать должное Мингорисполкому, благодаря поддержке которого у нас сегодня техника, с помощью которой ремонтируют наши дороги, существенно обновлена. Я думаю, что коллега подтвердит, буквально в прошлом году довольно серьезно автопарк был обновлен. Что позволяет более оперативно выполнять ямочный ремонт. Хочу еще сказать о том, что сегодня мы отходим второй, третий год подряд от того, что мы делаем, как вы говорите, «ямку залатали и ушли». Мы продолжаем делать эту работу, нарезая карты. Мы берем карту, где после обследования принимается решение о полной замене, фрезеруем его и укладываем новый асфальт. Работаем картами сегодня. Либо, если касается проезда внутридворового и мы понимаем, что там достаточно много ямочного ремонта, то мы его полностью фрезеруем и укладываем новое покрытие. Если брать Заводской район, у нас по плану на этот год ремонт асфальтобетонного покрытия составляет 142 тысячи квадратных метров. Из них с полной заменой 132 тысячи. То есть четыре улицы, часть Партизанского проспекта мы в этом году планируем заменить асфальтобетонное покрытие полностью.

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# Автодороги Беларуси # общество # Алена Сырова # Сергей Масляк # Фотофакт

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