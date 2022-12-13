Характеристика при поступлении в университет. Какую роль будет играть этот документ?

Юлия Бешанова, ведущая : Еще один пункт для поступления – это характеристика. На что она влияет и кто эту характеристику будет писать?

Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно. В перечне документов, которые абитуриенты, выпускники школ будут подавать в приемные комиссии, значится и характеристика. Характеристика составляется в школе, ее заверяет руководитель учреждения образования, она утверждается педагогическим советом. Хочу отметить, что уже разработана форма такой характеристики, то есть она пишется не в свободной форме. Характеристика состоит из 11 пунктов. Она будет включать общие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка. Но акцент будет сделан, скорее, не на учебные достижения учащегося, поскольку об этом говорят аттестат, сертификаты, которые он получит по результатам сдачи централизованных экзаменов, тестирования.

Акцент будет сделан на личностные, деловые характеристики выпускника. И здесь очень важно: ребята, возможно, пересмотрели свое поведение в школе и где-то стали более дисциплинированными. Характеристика, по сути, будет дисциплинирующим фактором для конкретного ребенка. В этой характеристике будут также отражаться результаты его участия в общественной жизни школы, участие в различных объединениях по интересам, отражаться хобби ребенка, что тоже немаловажно.

Конечно же, будет указываться информация, которая касается особенностей воспитания в семье: воспитывается ребенок в неполной либо в полной семье, может быть, эта семья находится в социально опасном положении. Эта информация необходима, чтобы далее более целенаправленно учреждению высшего образования строить воспитательную работу с таким выпускником. Очень часто как происходило? Ребенок долгое время находился в школе, а потом он поступал в учреждение высшего образования, и, по сути, университет заново узнавал и открывал для себя этого студента: его способности, интересы. Особенностей развития, воспитания в семье – такой информации не было. Эта характеристика будет позволять строить эту воспитательную работу более качественно, строить непрерывную образовательно-воспитательную траекторию для учащегося на протяжении всей его учебной деятельности.

Юлия Бешанова:

Если говорить об этой характеристике, она может стать решающим фактором при зачислении? Ведь именно это сейчас вызывает больше всего вопросов.