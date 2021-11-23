Кочанова о беженцах: питание, медицинская помощь, женщины, дети – все эти вопросы мы держим на контроле

Переговоры с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ провела и Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики заявила, что наша страна от принципов добрососедства и милосердия никогда не отходила. Сразу же, как самым серьезным образом стала развиваться ситуация на белорусско-польской границе в начале ноября, Совет Республики по поручению Президента взял на контроль вопросы обеспечения питания, создания нормальных условий для беженцев. Спикер подчеркнула, что Ханс Клюге и сам мог оценить ситуацию на границе.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы те люди, которые понимают, что такое беда и всегда оказывали и оказывать будем помощь, сколько бы это не потребовалось по времени. Поэтому эти вопросы все находятся на контроле у Президента, лично у Президента. Мы всякий раз докладываем о ситуации, которая складывается, да и Александр Григорьевич сам владеет ситуацией в полной мере. Но те вопросы, которые определили для нас и эти направления: питание, медицинская помощь, женщины, дети, конечно же, мы держим на самом серьезном контроле. Господин Клюге побывал во всех учреждениях здравоохранения Гродно и дал высокую оценку нашей системе здравоохранения в целом в Беларуси.