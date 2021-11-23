«Только на них произошло около 60 ДТП». ГАИ уделит внимание пешеходным переходам

Новости Беларуси. За 10 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 135 ДТП с участием пешеходов, в которых 37 человек погибли и 105 травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ пристально следит за соблюдением порядка на дорогах. В Минской области началась акция «Пешеход», уделят внимание велосипедистам, пешеходам и детям на дорогах. Проверят и состояние автотранспорта.