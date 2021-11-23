«Только на них произошло около 60 ДТП». ГАИ уделит внимание пешеходным переходам
Новости Беларуси. За 10 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 135 ДТП с участием пешеходов, в которых 37 человек погибли и 105 травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ГАИ пристально следит за соблюдением порядка на дорогах. В Минской области началась акция «Пешеход», уделят внимание велосипедистам, пешеходам и детям на дорогах. Проверят и состояние автотранспорта.
Подробности в материале Юлии Примы.
Юлия Прима, корреспондент:
Во время ежедневных рейдов сотрудники ГАИ отработают места концентрации ДТП. Особое внимание пешеходным переходам. С начала 2021 года в Минской области только на них произошло около 60 ДТП.
Большая часть аварий зарегистрирована в темное время суток. Чаще всего ДТП с участием пешеходов происходят из-за пренебрежения правилами дорожного движения и отсутствия фликера. Под контролем у сотрудников ГАИ не только пешеходы, но и водители.
Игорь Тишкевич, старший инспектор ОГАИ Логойского РОВД:
Госавтоинспекцией будет проводиться профилактическая акция «Пешеход». Целью данной акции является предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов, изъятие нетрезвых граждан, находящихся в пределах проезжей части дороги. Мероприятие будет освещено в средствах массовой информации, в трудовых коллективах будут проводиться профилактические беседы.
Подробности смотрите в видеоматериале.