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«Только на них произошло около 60 ДТП». ГАИ уделит внимание пешеходным переходам

23 ноября 2021 16:14
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Новости Беларуси. За 10 месяцев на территории Минской области зарегистрировано 135 ДТП с участием пешеходов, в которых 37 человек погибли и 105 травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

ГАИ пристально следит за соблюдением порядка на дорогах. В Минской области началась акция «Пешеход», уделят внимание велосипедистам, пешеходам и детям на дорогах. Проверят и состояние автотранспорта.  

Подробности в материале Юлии Примы.  

«Только на них произошло около 60 ДТП». ГАИ уделит внимание пешеходным переходам-1

Юлия Прима, корреспондент:  
Во время ежедневных рейдов сотрудники ГАИ отработают места концентрации ДТП. Особое внимание пешеходным переходам. С начала 2021 года в Минской области только на них произошло около 60 ДТП.  

«Только на них произошло около 60 ДТП». ГАИ уделит внимание пешеходным переходам-4

Большая часть аварий зарегистрирована в темное время суток. Чаще всего ДТП с участием пешеходов происходят из-за пренебрежения правилами дорожного движения и отсутствия фликера. Под контролем у сотрудников ГАИ не только пешеходы, но и водители.  

«Только на них произошло около 60 ДТП». ГАИ уделит внимание пешеходным переходам-7

Игорь Тишкевич, старший инспектор ОГАИ Логойского РОВД:  
Госавтоинспекцией будет проводиться профилактическая акция «Пешеход». Целью данной акции является предупреждение ДТП с участием пешеходов, велосипедистов, изъятие нетрезвых граждан, находящихся в пределах проезжей части дороги. Мероприятие будет освещено в средствах массовой информации, в трудовых коллективах будут проводиться профилактические беседы.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Юлия Прима # Игорь Тишкевич # Сергей Хотянович # Евгений Павловский # Фотофакт

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