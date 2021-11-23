Петришенко о беженцах: нам нужно оперативное принятие решений, чтобы лагерь не существовал длительное время

Беларусь призывает авторитетную международную организацию к реакции на ситуацию на польской границе. По сути, это прямая обязанность мирового сообщества – обеспечение здоровья людей. В непростой обстановке оказались дети и беременные женщины. Без реакции нельзя оставлять и факты издевательства, которые были проявлены к беженцам. Речь идет об использовании ядохимикатов и газа.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Подробно должна быть рассмотрена информация о тех действиях – непропорциональных и жестоких, которые не укладываются ни в одни нормы и принципы международного права польской стороны. Чтобы все наши коллеги, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, посмотрели, как обеспечивается сохранение – в кавычках – здоровья со стороны Европейского союза и как реагируют. Для нас важно деятельное и эффективное содействие. Мы не заинтересованы, чтобы этот лагерь, который мы обеспечили соответствующими условиями… Чтобы он длительное время не существовал, нам нужно оперативное принятие решений.