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Петришенко о беженцах: нам нужно оперативное принятие решений, чтобы лагерь не существовал длительное время

23 ноября 2021 16:11
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Новости Беларуси. Минск инициирует внеочередное заседание исполкома ВОЗ по миграционной проблеме. Об этом сообщил Игорь Петришенко перед встречей с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петришенко о беженцах: нам нужно оперативное принятие решений, чтобы лагерь не существовал длительное время-1

Беларусь призывает авторитетную международную организацию к реакции на ситуацию на польской границе. По сути, это прямая обязанность мирового сообщества – обеспечение здоровья людей. В непростой обстановке оказались дети и беременные женщины. Без реакции нельзя оставлять и факты издевательства, которые были проявлены к беженцам. Речь идет об использовании ядохимикатов и газа.  

Петришенко о беженцах: нам нужно оперативное принятие решений, чтобы лагерь не существовал длительное время-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Подробно должна быть рассмотрена информация о тех действиях – непропорциональных и жестоких, которые не укладываются ни в одни нормы и принципы международного права польской стороны. Чтобы все наши коллеги, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, посмотрели, как обеспечивается сохранение – в кавычках – здоровья со стороны Европейского союза и как реагируют. Для нас важно деятельное и эффективное содействие. Мы не заинтересованы, чтобы этот лагерь, который мы обеспечили соответствующими условиями… Чтобы он длительное время не существовал, нам нужно оперативное принятие решений.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Игорь Петришенко # Ханс Клюге # Наталья Кочанова # Фотофакт

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