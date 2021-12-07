Андрей Швед: только начинаем подходить к оценке реальных масштабов гибели людей от рук фашистов

Новости Беларуси. Недопустимость искажения истории и героизации нацизма необходимо закрепить законодательно. Ряд документов по этому вопросу уже принят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередным шагом станет рассмотрение проекта закона «О геноциде белорусского народа», подготовленного в соответствии с поручением главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой. Работа над документом начнется уже во время осенней сессии, возможно, он будет рассмотрен сразу в двух чтениях.

Сегодня в Беларуси активно восстанавливается карта сожженных деревень. Скорбный список постоянно увеличивается. В целом уже выявлено около 350 новых мест, где, предположительно, уничтожали мирных граждан и военнослужащих Красной армии.