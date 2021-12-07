Андрей Швед: только начинаем подходить к оценке реальных масштабов гибели людей от рук фашистов

Новости Беларуси. Недопустимость искажения истории и героизации нацизма необходимо закрепить законодательно. Ряд документов по этому вопросу уже принят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Недопустимость искажения истории и героизации нацизма необходимо закрепить законодательно. Ряд документов по этому вопросу уже принят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередным шагом станет рассмотрение проекта закона «О геноциде белорусского народа», подготовленного в соответствии с поручением главы государства депутатами совместно с Генеральной прокуратурой. Работа над документом начнется уже во время осенней сессии, возможно, он будет рассмотрен сразу в двух чтениях.
Сегодня в Беларуси активно восстанавливается карта сожженных деревень. Скорбный список постоянно увеличивается. В целом уже выявлено около 350 новых мест, где, предположительно, уничтожали мирных граждан и военнослужащих Красной армии.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Что касается масштаба геноцида, только в одном ченковском лесу не менее 100 тысяч человек было уничтожено. Поэтому сегодня говорить о том, что фашистами было убито 2,5 миллиона или 2 миллиона 600 тысяч людей, не приходится. Мы только начинаем осознавать и подходить к оценке реальных масштабов гибели наших людей от рук фашистов и их палачей здесь в годы войны.
Главная цель расследования – установить списки всех карателей, кто еще жив. Ведь срока давности у геноцида нет. По данным Генпрокуратуры, сегодня более 400 фашистов еще живут как минимум в 17 странах. Все собранные сведения о фашистах и их пособниках в годы Великой Отечественной войны будут доведены до общественности. Материалы также передадут должностным лицам иностранных государств и генеральным прокурорам Международной ассоциации прокуроров.