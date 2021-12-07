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Работают 24/7. В ЮНИСЕФ остались довольны организацией медпомощи беженцам на границе

07 декабря 2021 15:58
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Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Работают 24/7. В ЮНИСЕФ остались довольны организацией медпомощи беженцам на границе-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Мы находимся у дверей в стационарный медицинский пункт при логистическом центре «Брузги». Медики работают здесь 24/7. Также дежурит карета скорой медицинской помощи. Люди продолжают обращаться с жалобами примерно одного списка. Это головная боль, повышенная температура, усталость. Медики принимают в сутки 100-120 человек. Некоторых из них госпитализируют, но на самом деле цифра тех, кто нуждается в госпитализации, с каждым днем уменьшается, потому что в лагере особое внимание уделяется системе здравоохранения.  

Дмитрий Шевцов о гуманитарной помощи беженцам: «Приблизились к цифре 150 тонн продовольствия» – читать здесь.  

Работают 24/7. В ЮНИСЕФ остались довольны организацией медпомощи беженцам на границе-4

Буквально 10 минут назад здесь закончили свою работу представители международной организации ЮНИСЕФ. Они проинспектировали медицинский пункт и, как мы узнали, остались довольны.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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