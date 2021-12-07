Работают 24/7. В ЮНИСЕФ остались довольны организацией медпомощи беженцам на границе

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы находимся у дверей в стационарный медицинский пункт при логистическом центре «Брузги». Медики работают здесь 24/7. Также дежурит карета скорой медицинской помощи. Люди продолжают обращаться с жалобами примерно одного списка. Это головная боль, повышенная температура, усталость. Медики принимают в сутки 100-120 человек. Некоторых из них госпитализируют, но на самом деле цифра тех, кто нуждается в госпитализации, с каждым днем уменьшается, потому что в лагере особое внимание уделяется системе здравоохранения.