Работают 24/7. В ЮНИСЕФ остались довольны организацией медпомощи беженцам на границе

Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти месяц беженцы на белорусско-польской границе остаются в заложниках у политики Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
Мы находимся у дверей в стационарный медицинский пункт при логистическом центре «Брузги». Медики работают здесь 24/7. Также дежурит карета скорой медицинской помощи. Люди продолжают обращаться с жалобами примерно одного списка. Это головная боль, повышенная температура, усталость. Медики принимают в сутки 100-120 человек. Некоторых из них госпитализируют, но на самом деле цифра тех, кто нуждается в госпитализации, с каждым днем уменьшается, потому что в лагере особое внимание уделяется системе здравоохранения.
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Буквально 10 минут назад здесь закончили свою работу представители международной организации ЮНИСЕФ. Они проинспектировали медицинский пункт и, как мы узнали, остались довольны.
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