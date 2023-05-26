Губернаторы всех областей Беларуси принимают участие в сборе по военной безопасности

Новости Беларуси. Территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в Гомеле на открытии сбора «Военная безопасность и оборона государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача сбора – повысить уровень знаний руководящего состава исполкомов в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах. Продолжит Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Когда у западных рубежей Беларуси продолжается милитаризация, а по соседству, в Украине, по-прежнему полыхает, порох мы должны держать сухим. Каждый из нас должен быть готов защитить свой родной дом. Сегодня военную форму надели губернаторы областей.

Участие в сборе, посвященном безопасности и обороне государства, принимают и военные комиссары. Более тесного взаимодействия с командующих войсками требует геополитическая ситуация.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Для выполнения мероприятия, в том числе в рамках этого сбора по военной безопасности, в Гомельской области было призвано 134 военнообязанных из Гомеля и из Мозыря, которые и сегодня выполняют задачи по обучению. В конце учебного сбора военнообязанных будут проведены командно-штабные учения по несению службы на контрольно-пропускных пунктах, усилению отдельных участков государственной границы, а также ведению оборонительных действий на оборудованном рубеже.

Не только в теории, но и реальные возможности белорусской теробороны! Для участников сбора продемонстрировали практический эпизод по охране объекта территориальной обороны на воде. Подразделения вступили в борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника.

Глеб Прокофьев:

По сценарию местные жители обнаружили вооруженных людей, которые выдвигались к железнодорожному мосту через реку Сож. Важный объект находился в опасности. Задача теробороны – уничтожить противника. На Соже подразделения территориальных войск разыграли эпизод ведения борьбы. Комментарий министра обороны.

В небо на поиск условного противника отправился беспилотник. Неизвестные передвигающие на машине обнаружены. Информация тут же поступает в штаб теробороны. Принимается решение о нанесении огневого удара. Артиллерия и зенитная установка заряжены. Для уничтожения противника задействованы и силы спецопераций. Бойцы десантного взвода нанесли сокрушительный удар по врагу, а тех, кто не оказал сопротивление, захватили в плен. Важно поддерживать себя в форме на постоянной основе – в рамках сбора на Гомельщине сегодня, 26 мая, открыли тренировочную площадку. На четырех гектарах созданы условия, позволяющие максимально приблизить учебную обстановку к боевой. Здесь первыми упражнение по стрельбе отработали губернаторы.