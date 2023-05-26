Хренин о теробороне: «Люди активно откликаются и готовы участвовать в защите нашей Родины»

Новости Беларуси. Территориальная оборона из обеспечивающей системы трансформируется в полноценную боевую. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в Гомеле на открытии сбора «Военная безопасность и оборона государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача сбора – повысить уровень знаний руководящего состава исполкомов в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах.

Нынешние вызовы и угрозы требуют повышения уровня знаний в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах. С учетом обстановки у белорусских рубежей остро стоит вопрос укрепления обороноспособности государства. И сегодня в основе обеспечения мира и спокойствия – всенародная защита.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Все те требования, которые предъявляются главой государства, что прежде всего – всенародность характера обеспечения защиты – именно мы и можем придать через территориальную оборону. Наращивая эти понятия, мы уже практически полностью отработали весь цикл подготовки закона «О народном ополчении», провели эксперименты на некоторых сельских советах. И видим, что это тоже дает очень положительный результат. Люди активно откликаются и готовы участвовать в защите нашей Родины.

Война Беларуси не нужна. Мы еще не забыли уроки Великой Отечественной и цену, которую заплатили деды и прадеды, отстаивая свободу и независимость. Но обеспечить свою безопасность мы способны.