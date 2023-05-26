В 2023-м на пляжах Минска будет сделан особый упор на безопасность

Новости Беларуси. Количество оборудования на столичных пляжах увеличилось до 3,5 тысячи единиц, 500 из них – новые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это скамейки, беседки, лежаки, и другие предметы для сезонного досуга. Кроме того, в 2023 году особый упор сделан на безопасность. Так, на каждой локации периодически работает пляжеуборочная машина, которая чистит песок от мусора и стекла. Еще одна новинка этого сезона – спасательные щиты. Их установили на каждом пляже. Не забывают и о камерах видеонаблюдения: только на Цнянском водохранилище их 36.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района: На каждом пляже у нас есть, во-первых, волейбольные площадки на каждом, а на втором пляже их даже целых две. У нас есть благодаря леспаркхозу и воркаутные площадки, где можно заниматься спортом. И люди занимаются. У нас есть пункты проката, кафе. Здесь возможно отдохнуть для всех категорий граждан.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

За каждым районом, за каждой администрацией города закреплены пляжные места, которые обеспечиваются и соответствующим оборудованием, средствами безопасности. Это не только ОСВОД, не только спасение людей на воде, но это безопасность и комфортный отдых людей на тех же шезлонгах, зеленой зоне.

Всего в Минске действует 22 пляжа. К слову, специальные рейдовые комиссии ситуацию мониторят. Периодически проверяют оснащенность и общее состояние пляжей.