Портреты из шерсти – мастер из Минска рассказала о необычном хобби

Вот это поворот! Думаете, это фото или акварель? А вот и нет! Эти забавные портреты сделаны из шерсти! Тактильные, харизматичные, живые! Глядя на эти мордашки, невозможно не улыбаться. Питомцы в круглых рамках выглядят статно, как королевская династия.

Вместо красок – гладкая шерсть мериноса, вместо кистей – специальные иголки с зазубринами. Мастерица волшебно смешивает разные оттенки и создает блики при помощи ваты. Прорисовывает черты лица, а дальше решает опыт и насмотренность. Старается расти с каждой новой работой и внедрять новые фишки.

Екатерина Бычковская, художник по шерсти: Эта картина выполнена в технике мокрого валяния, когда шерсть с помощью воды и мыла уваливается. Она как валенок, можно сказать. Здесь, допустим, использована машинная вышивка, ручная вышивка с мулине и отдельно валяные цветочки – маки, чтобы создавался 3D-эффект.

Екатерина Бычковская: А вот эта работа сделана в технике «фелтинг» – это когда на ткани создается рисунок шерстью с помощью специальной иголочки с зазубринкой. По-другому, это сухое валяние. Что касается человеческого лица, то здесь задачка посложнее.

Мода – еще один фаворит. Тем более, в этой сфере Екатерина человек неслучайный. Ее креативные сумки пользуются спросом. Феерично и универсально – в одном флаконе.

Екатерина Бычковская:

Можно поставить любой фермуар – или деревянный, или какой-то более нарядный.