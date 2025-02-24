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Портреты из шерсти – мастер из Минска рассказала о необычном хобби

24 февраля 2025 12:47
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Вот это поворот! Думаете, это фото или акварель? А вот и нет! Эти забавные портреты сделаны из шерсти! Тактильные, харизматичные, живые! Глядя на эти мордашки, невозможно не улыбаться. Питомцы в круглых рамках выглядят статно, как королевская династия.

Портреты из шерсти – мастер из Минска рассказала о необычном хобби-2

Вместо красок – гладкая шерсть мериноса, вместо кистей – специальные иголки с зазубринами. Мастерица волшебно смешивает разные оттенки и создает блики при помощи ваты. Прорисовывает черты лица, а дальше решает опыт и насмотренность. Старается расти с каждой новой работой и внедрять новые фишки.

Портреты из шерсти – мастер из Минска рассказала о необычном хобби-4

Екатерина Бычковская, художник по шерсти:
Эта картина выполнена в технике мокрого валяния, когда шерсть с помощью воды и мыла уваливается. Она как валенок, можно сказать. Здесь, допустим, использована машинная вышивка, ручная вышивка с мулине и отдельно валяные цветочки – маки, чтобы создавался 3D-эффект.

Портреты из шерсти – мастер из Минска рассказала о необычном хобби-6

Екатерина Бычковская:
А вот эта работа сделана в технике «фелтинг» – это когда на ткани создается рисунок шерстью с помощью специальной иголочки с зазубринкой. По-другому, это сухое валяние. Что касается человеческого лица, то здесь задачка посложнее.

Портреты из шерсти – мастер из Минска рассказала о необычном хобби-8

Мода – еще один фаворит. Тем более, в этой сфере Екатерина человек неслучайный. Ее креативные сумки пользуются спросом. Феерично и универсально – в одном флаконе.

Екатерина Бычковская:
Можно поставить любой фермуар – или деревянный, или какой-то более нарядный. 

Подробности смотрите в видео.

# Хобби # Творчество

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