Елфимов: кажется, Трамп придумал способ, чтобы и волки были сыты, и овцы целы

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Казалось бы, это совершенно неразрешимая задача, но Трампу кажется, что он придумал способ.

Я уже выдвигал гипотезу, что 47-й президент США хочет войти в историю как расширитель империи, но без войн. Он же утверждает, что империи рушатся, если не расширяются. Но при этом он хочет, чтобы американские солдаты не гибли где-то далеко от родины. В любом случае, вот вам концепция миротворчества по Трампу: я все куплю или отожму, но не завоюю.

И это в то время, когда все на Западе хотят, аж ножками стучат, чтобы американские солдаты обязательно воевали. Их все зовут! Этого хочет Киев, Брюссель, все европейские столицы и в придачу Тель-Авив. Если удовлетворять все их хотелки, то у Америки просто не хватит солдат. И чтобы такого не произошло, нужно послать своих же союзничков куда подальше!