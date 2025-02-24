«Воин без веры не может быть победителем!» Пообщались с настоятелем полкового храма в/ч 3310

Первый храм воинской части в суверенной истории нашей страны был освящен более 25 лет назад. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с его настоятелем – протоиереем Виктором Ледоховичем.

Протоиерей Виктор Ледохович: То, что воин без веры, духовной составляющей не может быть победителем. Может быть замечательное оружие, замечательные полководцы, но без духа, без силы веры победа не даруется.

Протоиерей Виктор Ледохович:

Так как храм – воинский, у нас есть интересные воинские традиции. Когда ребята с нового призыва приходят в храм, у них спрашиваю – а где в нашем храме есть изображение первого артиллерийского оружия? Если посмотреть – над нами изображение, ангел благословляет Давида на бой с Голиафом, и там изображена праща с камнями. Это и есть прообраз первого артиллерийского оружия.

В храме есть икона «Чернобыльский спас». Ветераны части вступили одними из первых на территорию Чернобыля, занимались дезактивацией автотранспорта, близлежащих территорий. Ветераны храма подарили мемориальную доску. Когда идет поминальная служба, я всех поименно поминаю – воинов, которые записаны на этой доске.

Также в нашем храме есть икона пресвятой Богородицы. Она не совсем канонически написана. Но примечательна она тем, что одна из матерей воина приехала и увидела, что ее сын занимается строительством храма. Она так воодушевилась, никогда в жизни не рисовала, не писала иконы. И она написала икону Пресвятой Богородицы.