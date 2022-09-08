«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?

Грибной сезон уже открыт. Но, наполняя лукошки дарами природы, не стоит забывать о правилах безопасности, чтобы не подвергать себя риску.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

В первую очередь обращайте внимание на погодные условия. В пасмурную погоду поход лучше отложить. Не отправляйтесь в лес в одиночку. Помните о том, что это место повышенной опасности и в любой момент там можно потерять бдительность и заблудиться. К особому риску относятся пожилые люди и дети. С начала года найдены свыше 220 человек. Наиболее частые случаи – поиск пожилых людей и детей. Недавно спасатели выезжали на поиск трехлетнего ребенка, который оказался без присмотра взрослых.

Илья Боднар, старший инженер поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

Поисковые работы длились в течение двух суток. Мальчик на утро был успешно обнаружен. Был зажат деревьями и ветками в лесном массиве вблизи деревни. Ему потребовалась помощь спасателей. В лесу самое главное – держаться проверенных маршрутов и иметь при себе необходимые вещи – такие, как мобильный телефон, спички, нож, часы и компас. Однако если вы все же сбились с пути, необходимо соблюдать спокойствие и придерживаться простых правил.

Наталья Наумова:

Если же вы заблудились и мобильного телефона у вас не оказалось либо он разрядился, то необходимо остановиться, сориентироваться на местности, оглянуться, послушать. Может быть, вы услышите лай собак либо шум машин. Самое главное – это выйти к людям. В поиске людей помогает и кинологическая служба, которая всегда показывает высокий уровень.

Максим Шингарь, кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

В лесных массивах собака намного эффективнее, чем отряд людей, так как собака может за 100-150 метров учуять человеческий запах и сразу же устремиться к человеку, облаять его. Тем самым дать обозначение, что она нашла человека. Для эффективного поиска спасателями используется также различная техника, благодаря которой можно при любых погодных условиях искать людей.

Илья Боднар:

В каждой области по всей республике имеются штатные поисково-спасательные службы. У них на вооружении находятся автомобили поисково-спасательных работ, а также техника высокой проходимости. Это квадроциклы, в зимнее время – снегоходы. Пик выездов приходится на грибной и ягодный сезон. Зачастую это по 3-4 выезда за сутки по всей республике.