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«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?

08 сентября 2022 12:15
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Грибной сезон уже открыт. Но, наполняя лукошки дарами природы, не стоит забывать о правилах безопасности, чтобы не подвергать себя риску.  

«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?-1

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:  
В первую очередь обращайте внимание на погодные условия. В пасмурную погоду поход лучше отложить. Не отправляйтесь в лес в одиночку. Помните о том, что это место повышенной опасности и в любой момент там можно потерять бдительность и заблудиться. К особому риску относятся пожилые люди и дети.  

С начала года найдены свыше 220 человек. Наиболее частые случаи – поиск пожилых людей и детей. Недавно спасатели выезжали на поиск трехлетнего ребенка, который оказался без присмотра взрослых.  

«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?-4

Илья Боднар, старший инженер поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:  
Поисковые работы длились в течение двух суток. Мальчик на утро был успешно обнаружен. Был зажат деревьями и ветками в лесном массиве вблизи деревни. Ему потребовалась помощь спасателей.  

В лесу самое главное – держаться проверенных маршрутов и иметь при себе необходимые вещи – такие, как мобильный телефон, спички, нож, часы и компас. Однако если вы все же сбились с пути, необходимо соблюдать спокойствие и придерживаться простых правил.  

«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?-7

Наталья Наумова:  
Если же вы заблудились и мобильного телефона у вас не оказалось либо он разрядился, то необходимо остановиться, сориентироваться на местности, оглянуться, послушать. Может быть, вы услышите лай собак либо шум машин. Самое главное – это выйти к людям.  

В поиске людей помогает и кинологическая служба, которая всегда показывает высокий уровень.  

«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?-10

Максим Шингарь, кинолог кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:  
В лесных массивах собака намного эффективнее, чем отряд людей, так как собака может за 100-150 метров учуять человеческий запах и сразу же устремиться к человеку, облаять его. Тем самым дать обозначение, что она нашла человека.  

Для эффективного поиска спасателями используется также различная техника, благодаря которой можно при любых погодных условиях искать людей.  

«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?-13

Илья Боднар:  
В каждой области по всей республике имеются штатные поисково-спасательные службы. У них на вооружении находятся автомобили поисково-спасательных работ, а также техника высокой проходимости. Это квадроциклы, в зимнее время – снегоходы. Пик выездов приходится на грибной и ягодный сезон. Зачастую это по 3-4 выезда за сутки по всей республике.  

«Собака намного эффективнее, чем отряд людей». Как поисковики спасают заблудившихся в лесу?-16

Сохраняйте спокойствие! Поисковая группа выдвигается к вам!  

Берегите себя и своих близких, помните телефоны МЧС – 101 и 112.  

# Правила безопасности # общество # Наталья Наумова # Илья Боднар # Максим Шингарь # Анастасия Реутская # Фотофакт

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