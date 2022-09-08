«Камволь» запустил программу производственного туризма. Что говорят первые посетители?

Новости Беларуси. Отечественное предприятие «Камволь» даже в нынешних условиях остается экспортоориентированным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября в этом воочию убедились участники проекта «Камволь-Тур».

Один из флагманов легкой промышленности открыл свои двери для представителей студенческого совета и учащихся профессионально-технических учреждений образования. Молодые люди стали первыми участниками программы производственного туризма. От волокна до ткани. Экскурсионной группе удалось ознакомиться с полным производственным циклом.

Алина Васильева, председатель студенческого совета БГПУ:

Хочется поддерживать белорусских производителей. И я тоже люблю очень яркие костюмы делового стиля. И сейчас, когда я посмотрела все тонкости, как это все делается, с каким трудом. И появилось, конечно, даже огромное желание купить эту одежду, использовать и ценить ее, потому что сейчас уже ты ее знаешь, можно сказать, прямо до ниточки.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора ОАО «Камволь»:

Мы планируем, что в дальнейшем любой желающий сможет принять участие в экскурсии, стать участников «Камволь-Тура». Мы надеемся, безусловно, что и гости нашей страны, и белорусы в очередной раз увидят, какое внимание уделено развитию промышленности в Республике Беларусь. И поймут, что все, что сегодня создается в Республике Беларусь, – это значимый вклад и наших людей, белорусов, и, безусловно, колоссальная поддержка со стороны и правительства, и лично главы государства.