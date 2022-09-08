Волки нападают сзади, а кабаны не могут смотреть вверх. Как выжить при встрече с диким зверем?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Спокойные и покладистые в зоопарке, а на деле хищники. Дикие животные остаются дикими и все чаще выходят к людям. Расскажем о том, как правильно вести себя при встрече с медведем или лосем. В лесах Беларуси обитает большое количество травоядных парнокопытных животных: лоси, олени, косули. Но не только. Грибников и туристов еще встречают крупные хищники: волки, рыси, кабаны, медведи.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:

Наибольшее количество фактов агрессивного поведения приходится как раз на средних хищников. Таких, как лисы, енотовидные собаки, которые чаще всего болеют бешенством и могут проявлять агрессию в отношении человека.

Сергей Гращенко, инструктор по выживанию:

Единственная возможность нападения волка – это зима, когда у них не хватает еды. Когда, допустим, лежит снег, он растаял и потом сразу же подморозило. Кромка, и они лапы режут.

В зимний период им очень сложно добыть еду, они голодны и злы, поэтому, если встретят человека, могут атаковать стаей. Нападать будут не спереди, а сзади, важно взять палку и вращаться на 180 градусов, чтобы успеть оказать сопротивление. Важно знать: если сделать больно одному волку, другие это почувствуют и нападать не станут. Александр Козорез:

Всегда, когда человек находится в лесу, он должен понимать, что все дикие животные сегодня боятся человека. Если вы встречаете в лесу дикое животное, которое не проявляет страха к человеку, то это уже должен быть первый сигнал, что надо держаться подальше.

Сергей Гращенко:

Чтобы не встретить никого, нам нужно иметь какой-то запах, запах костра или запах средства от комаров подойдет идеально, шуметь и передвигаться не тихо. Ни в коем случае нельзя убегать. Если человек начинает убегать от дикого зверя, в глазах хищника он превращается в жертву, соответственно – в пищу. При борьбе с любым диким животным нужно использовать его слабые стороны. Кабан не может поднять голову вверх. Значит, вам нужно стать выше чем он, взобраться на пенек или влезть по возможности на дерево.

Сергей Гращенко:

Кабан – это, наверное, единственное животное, от которого нужно убегать, но убегать недалеко. Убегать в пределах метров 10. Вам необходимо найти дерево или какой-то пень, который будет выше самого кабана. Самое главное – сбить его первую атаку. То есть если кабан вас не сбил с ног, вы забрались куда-то на пень или на дерево, он не будет сидеть как медведь или волк и ждать вас, он потеряет к вам интерес и убежит. Если вы будете разговаривать, петь песни в лесу, слушать музыку, дикое животное к вам не подойдет. Некоторые источники рекомендуют стучать палкой по дереву, однако специалисты считают иначе. Сергей Гращенко:

В осенне-зимний период олени сбрасывают рога. Они стучат рогами о деревья, тем самым привлекают хищников.