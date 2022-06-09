Андрей Савиных: «Парадоксальным образом можно сказать, что вся санкционная политика Запада оказалась провальной»

В условиях глобального передела мира важную роль для каждой страны играют стратегические прогнозы. Без них вслед за ошибками во внешней политике последуют неудачи и внутреннего уклада. Выбрать правильный путь для благополучия народа – в том числе задача и Союзного государства. Геополитические проблемы разбирали 9 июня за круглым столом эксперты и политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние Запада и Востока уже затронуло все сферы жизни. Перемены заметны, в том числе, в мировой экономике – от глобальной торговли страны переходят к созданию так называемых макрорегионов. Чтобы выжить в новых условиях, союзникам придется создать свой собственный рынок и систему разделения труда. А еще обеспечить развитие экономики за счет углубления регионального сотрудничества. Беларусь и Россия шли данным путем и прежде, потому санкции только укрепили наши отношения.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Парадоксальным образом можно сказать, что вся санкционная политика Запада оказалась провальной. Они не располагают той экономической или финансовой мощью, которую, мы привыкли думать, они имеют. Их мир распадается, и мир реального сектора, мир реального производства, которое, собственно говоря, и развивалось в Беларуси все эти годы, оказался более конкурентоспособен. Он может противостоять санкциям. И более того, эти санкции заставляют его развиваться.