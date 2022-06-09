«Они не будут развиваться». Во почему гиперопека родителей не всегда хороша для ребёнка

Конфликт поколений. Родители зачастую не понимают интересов и устремлений детей, а те в свою очередь массово не оправдывают надежд. Как сделать отношения более комфортными, найти общий язык, понять и принять друг друга, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:

Зрелые родители часто устанавливают серьезные системы контроля за ребенком. Сегодня еще нам технологии помогают следить за детьми. Но, как мы видим, дети, подростки находят лазейки. Это абсолютно нормально. Если они не будут их находить, наша цивилизация прекратит свое существование.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, абсолютная свобода – тоже не совсем хорошо.

Андрей Туровец:

Нет, тут речь не идет об абсолютной свободе. Речь идет о разумной свободе детей, потому что иначе они не будут развиваться просто. Они превратятся в таких засушенных старичков к 15 годам, и никакого прогресса наше общество больше не увидит. О каких-то крайних гранях распущенности, разнузданности мы, наверное, говорить не будем. Хотя это тоже присутствует в нашем обществе.