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Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах

02 апреля 2023 17:10
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Новости Беларуси. Какой бы ни была ситуация, как мы помним, экономика превыше всего. А на неделе наши аграрии приступили к массовому севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Кстати, в Беларуси более 80 % площадей засеваются отечественными семенами. Но подходят они и для экспорта. К примеру, в России нашими сортами зерновых засеяно 3 миллиона гектаров, рапсом – 2 миллиона. А из-за санкций спрос на белорусскую продукцию только увеличивается.  

Но и в растениеводстве нам есть еще куда расти. Те же семена сахарной свеклы закупаем за границей. А сахар в последнее время часто оказывается в центре торговых скандалов.  

Что посеем и что пожнем? В поля отправилась Карина Верховцева.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-1

В этой баночке создаются стрессовые условия с добавлением стрессовых агентов, которые вызывают засуху, засоление, кислотность.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-4

Лаборатория биотехники – здесь селекционеры занимаются микроразмножением сахарной свеклы. Четко выверенный график светодня, оптимальная температура и достаточный уровень влажности.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-7

Работа в таких условиях позволяет получить тысячи растений, идентичных исходному. Селекция культуры – сложный и весьма трудоемкий процесс. Каждый из образцов здесь проходит так называемый тест-драйв.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-10

Светлана Мелентьева, заместитель директора по научной работе РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»:  
В таких условиях проводится отбор селекционных генотипов, которые устойчивы к засухе. То есть создаются селективные среды, на этих селективных средах проводится отбор генотипов, которые проявляют засухоустойчивость. С нынешним изменением климата это очень важно и это необходимый признак, которым должны обладать современные гибриды сахарной свеклы.   

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-13

Опытная станция по сахарной свекле в Несвиже – единственное в нашей стране учреждение по этому направлению. Белорусское сельское хозяйство в обеспеченности семенами именно этой культуры наиболее импортозависимо. Их Беларусь закупает в Нидерландах и Германии.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-16

В условиях ограничений Запада поставщики не хотят терять выгоды от торговли с Беларусью и находят пути для поставок в республику своего товара. Зерна попадают в нашу страну через Литву, Молдову и Россию.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-19

На этот год они уже закуплены в полном объеме. А вот общая цель на 2023-й для аграриев и переработчиков – собрать 5 миллионов тонн теплолюбивой и сладкой культуры.   

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-22

Владимир Гнилозуб, директор РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»:  
Что касается действительно серьезных задач получения 5 миллионов тонн сахарной свеклы, то она вполне решаемая. В данный момент узких мест вообще практически нет. Есть полная стопроцентная обеспеченность семенами сахарной свеклы, подобраны площади, в том числе и с нашим участием. Произведена обработка этих площадей.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-25

А здесь, в фитотепличном комплексе, также проводят размножение ценных образцов. Все для того, чтобы расширить генетическую базу свеклы, которая используется для создания новых гибридов. Светлана Александровна знает о корнеплодном растении практически все. Из Краснодарского края в свое время приехала в Беларусь поступать в Аграрную академию на селекционера. По распределению оказалась в Несвиже и уже более 20 лет неразлучна с любимым делом. Однако русские корни дают свои плоды в профессиональной деятельности.    

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-28

Светлана Мелентьева:  
В последние годы мы очень активно работаем с Российской Федерацией, мы знаем все селекционное школы, которые функционируют на территории России. Мы знаем селекционеров в лицо и жмем друг другу руки. И обмениваемся исходным материалом.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-31

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Чтобы не зависеть от иностранной технологии, мы изучили опыт Российской Федерации. Сегодня в Российской Федерации есть технологии, разработанные Академией наук России, позволяющие автоматизировать полностью, практически выйти на 70-80 % на свои технологии. И программное обеспечение, и строительство теплиц – это все отечественные технологии, отечественные материалы.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-34

А здесь рождаются белорусские сорта знаменитой бульбы. Ежегодно научно-практический центр по картофелеводству предлагает минимум один новый вид этого продукта.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-37

Виталий Сердюков, научный сотрудник лаборатории технологий производства и хранения картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:  
В центре производится оригинальные и элитные семена, которые в дальнейшем идут на реализацию хозяйствам различных форм собственности. Стандартная фракция семенного картофеля – это 30-60 миллиметров.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-40

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:  
Что касается наших традиционных культур – картофель и овощи – мы обеспечены в полном объеме семенами.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-43

Помимо этого высоко оценивают нашу селекцию на уровне ЕАЭС. Во всей стране отвечают за это около 50 организаций. Отечественные семена культивируются даже на Дальнем Востоке. Руководители российских регионов и сельхозпредприятий проявляют интерес к успехам белорусских аграриев и применяют их наработки в своих хозяйствах.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-46

Тем временем в садовых центрах ассортимент семян представлен в полном объеме.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-49

Сергей Шинталь, заведующий магазином семян:  
Продавая даже голландские семена, мы не можем сказать, что они могут быть не такие урожайные, как наши, белорусские. Урожайность у них тоже высокая. Наши белорусские дешевые. Вообще, по ценам, как бы сказать, у нас самые дешевые семена. Я не вижу смысла переплачивать, потому что, в принципе, по урожайности ничем не уступают наши семена голландским семенам, импортным.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-52

Отечественные тоже сейчас хорошие. Я не скажу, что… Я в основном отечественное все покупаю. Импортные они и подороже, и не знаешь, как они к нашему климату. Предпочтение отдаем своим белорусским. Селекция сейчас у нас разная, красивые цвета. И овощи, и фрукты – все-все белорусское у нас.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-55

И ведь не зря говорят. Что посеешь, то и пожнешь. Обеспечить продовольственную безопасность – одна из приоритетных задач для белорусского государства. А почва для развития сельского хозяйства уже дает результаты.  

Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах-58

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# Сельское хозяйство # общество # Карина Верховцева # Владимир Гнилозуб # Вадим Маханько # Фотофакт

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