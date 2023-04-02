Какие семена используют белорусские аграрии и что разрабатывают селекционеры? Узнали в лабораториях и садовых центрах

Новости Беларуси. Какой бы ни была ситуация, как мы помним, экономика превыше всего. А на неделе наши аграрии приступили к массовому севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, в Беларуси более 80 % площадей засеваются отечественными семенами. Но подходят они и для экспорта. К примеру, в России нашими сортами зерновых засеяно 3 миллиона гектаров, рапсом – 2 миллиона. А из-за санкций спрос на белорусскую продукцию только увеличивается. Но и в растениеводстве нам есть еще куда расти. Те же семена сахарной свеклы закупаем за границей. А сахар в последнее время часто оказывается в центре торговых скандалов. Что посеем и что пожнем? В поля отправилась Карина Верховцева.

В этой баночке создаются стрессовые условия с добавлением стрессовых агентов, которые вызывают засуху, засоление, кислотность.

Лаборатория биотехники – здесь селекционеры занимаются микроразмножением сахарной свеклы. Четко выверенный график светодня, оптимальная температура и достаточный уровень влажности.

Работа в таких условиях позволяет получить тысячи растений, идентичных исходному. Селекция культуры – сложный и весьма трудоемкий процесс. Каждый из образцов здесь проходит так называемый тест-драйв.

Светлана Мелентьева, заместитель директора по научной работе РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»:

В таких условиях проводится отбор селекционных генотипов, которые устойчивы к засухе. То есть создаются селективные среды, на этих селективных средах проводится отбор генотипов, которые проявляют засухоустойчивость. С нынешним изменением климата это очень важно и это необходимый признак, которым должны обладать современные гибриды сахарной свеклы.

Опытная станция по сахарной свекле в Несвиже – единственное в нашей стране учреждение по этому направлению. Белорусское сельское хозяйство в обеспеченности семенами именно этой культуры наиболее импортозависимо. Их Беларусь закупает в Нидерландах и Германии.

В условиях ограничений Запада поставщики не хотят терять выгоды от торговли с Беларусью и находят пути для поставок в республику своего товара. Зерна попадают в нашу страну через Литву, Молдову и Россию.

На этот год они уже закуплены в полном объеме. А вот общая цель на 2023-й для аграриев и переработчиков – собрать 5 миллионов тонн теплолюбивой и сладкой культуры.

Владимир Гнилозуб, директор РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»:

Что касается действительно серьезных задач получения 5 миллионов тонн сахарной свеклы, то она вполне решаемая. В данный момент узких мест вообще практически нет. Есть полная стопроцентная обеспеченность семенами сахарной свеклы, подобраны площади, в том числе и с нашим участием. Произведена обработка этих площадей.

А здесь, в фитотепличном комплексе, также проводят размножение ценных образцов. Все для того, чтобы расширить генетическую базу свеклы, которая используется для создания новых гибридов. Светлана Александровна знает о корнеплодном растении практически все. Из Краснодарского края в свое время приехала в Беларусь поступать в Аграрную академию на селекционера. По распределению оказалась в Несвиже и уже более 20 лет неразлучна с любимым делом. Однако русские корни дают свои плоды в профессиональной деятельности.

Светлана Мелентьева:

В последние годы мы очень активно работаем с Российской Федерацией, мы знаем все селекционное школы, которые функционируют на территории России. Мы знаем селекционеров в лицо и жмем друг другу руки. И обмениваемся исходным материалом.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Чтобы не зависеть от иностранной технологии, мы изучили опыт Российской Федерации. Сегодня в Российской Федерации есть технологии, разработанные Академией наук России, позволяющие автоматизировать полностью, практически выйти на 70-80 % на свои технологии. И программное обеспечение, и строительство теплиц – это все отечественные технологии, отечественные материалы.

А здесь рождаются белорусские сорта знаменитой бульбы. Ежегодно научно-практический центр по картофелеводству предлагает минимум один новый вид этого продукта.

Виталий Сердюков, научный сотрудник лаборатории технологий производства и хранения картофеля НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

В центре производится оригинальные и элитные семена, которые в дальнейшем идут на реализацию хозяйствам различных форм собственности. Стандартная фракция семенного картофеля – это 30-60 миллиметров.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Что касается наших традиционных культур – картофель и овощи – мы обеспечены в полном объеме семенами.

Помимо этого высоко оценивают нашу селекцию на уровне ЕАЭС. Во всей стране отвечают за это около 50 организаций. Отечественные семена культивируются даже на Дальнем Востоке. Руководители российских регионов и сельхозпредприятий проявляют интерес к успехам белорусских аграриев и применяют их наработки в своих хозяйствах.

Тем временем в садовых центрах ассортимент семян представлен в полном объеме.

Сергей Шинталь, заведующий магазином семян:

Продавая даже голландские семена, мы не можем сказать, что они могут быть не такие урожайные, как наши, белорусские. Урожайность у них тоже высокая. Наши белорусские дешевые. Вообще, по ценам, как бы сказать, у нас самые дешевые семена. Я не вижу смысла переплачивать, потому что, в принципе, по урожайности ничем не уступают наши семена голландским семенам, импортным.

Отечественные тоже сейчас хорошие. Я не скажу, что… Я в основном отечественное все покупаю. Импортные они и подороже, и не знаешь, как они к нашему климату. Предпочтение отдаем своим белорусским. Селекция сейчас у нас разная, красивые цвета. И овощи, и фрукты – все-все белорусское у нас.

И ведь не зря говорят. Что посеешь, то и пожнешь. Обеспечить продовольственную безопасность – одна из приоритетных задач для белорусского государства. А почва для развития сельского хозяйства уже дает результаты.