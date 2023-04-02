«Надо подстраиваться, не надо надувать щёки». Президент призвал чиновников не страдать глобализмом

Новости Беларуси. Сегодня ситуация вынуждает нас держать порох сухим. Хотя нам война не нужна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы против войны! Против любой войны, – подчеркивает Президент. С ним согласится любой белорус. Но уже понятно всем, кто главный выгодополучатель от хаоса в нашем регионе.

Об этом тоже говорил глава государства, когда назвал условием независимости и суверенитета самостоятельную внешнюю политику. Сегодня это действительно роскошь, которая доступна далеко не всем. Посмотрите на тот же Европейский союз. Он буквально на наших глазах теряет политический и экономический суверенитет, слепо следуя интересам США. Берлин отказывается от российского газа – для Германии это означает чуть ли не крах промышленности. При этом Вашингтон предлагает покупать газ у США, но в несколько раз дороже. Только бизнес, и ничего личного! При этом на неделе Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках».

За проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против не голосовал никто, все остальные страны воздержались. И это еще раз доказывает, что ООН сегодня, к сожалению, ничего не решает, не справляется со своими функциями. А такая реакция на запрос России о проведении международного расследования инцидентов еще больше бросает тень на тех, кто может быть причастен ко взрывам. Действительно, такого мир еще не видел. И то ли еще будет. Но при всем при этом Президент призвал нас не страдать глобализмом, быть гибкими, чувствовать момент, когда и что предпринять.