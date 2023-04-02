«Надо подстраиваться, не надо надувать щёки». Президент призвал чиновников не страдать глобализмом
Новости Беларуси. Сегодня ситуация вынуждает нас держать порох сухим. Хотя нам война не нужна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы против войны! Против любой войны, – подчеркивает Президент. С ним согласится любой белорус. Но уже понятно всем, кто главный выгодополучатель от хаоса в нашем регионе.
Об этом тоже говорил глава государства, когда назвал условием независимости и суверенитета самостоятельную внешнюю политику. Сегодня это действительно роскошь, которая доступна далеко не всем.
Посмотрите на тот же Европейский союз. Он буквально на наших глазах теряет политический и экономический суверенитет, слепо следуя интересам США. Берлин отказывается от российского газа – для Германии это означает чуть ли не крах промышленности. При этом Вашингтон предлагает покупать газ у США, но в несколько раз дороже. Только бизнес, и ничего личного!
При этом на неделе Совбез ООН не принял резолюцию России о расследовании взрывов на «Северных потоках».
За проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против не голосовал никто, все остальные страны воздержались. И это еще раз доказывает, что ООН сегодня, к сожалению, ничего не решает, не справляется со своими функциями. А такая реакция на запрос России о проведении международного расследования инцидентов еще больше бросает тень на тех, кто может быть причастен ко взрывам.
Действительно, такого мир еще не видел. И то ли еще будет. Но при всем при этом Президент призвал нас не страдать глобализмом, быть гибкими, чувствовать момент, когда и что предпринять.
О том, как сегодня устроен наш мир и что в этой ситуации делать Беларуси, Президент говорил в Послании. Независимая внешняя политика, которую проводит наша страна и которая откровенно дорого стоит, это роскошь, которую не каждый может себе позволить, – неотъемлемая часть суверенитета и независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие мои, не страдайте глобализмом. Где-то я уже об этом вам говорил: где надо – там надо подстраиваться, не надо надувать щеки. Россия – какая глобальная страна, и вы видите, как пытаются ее разорвать и раздавить. А мы сейчас надуем щеки и ни под что не будем подстраиваться! Где нужно для страны, там нужно подстроиться. Но участвовать в изменении этого мира мы должны, ибо сделают без нас. И наши интересы там учтены не будут. По-моему, это по-белорусски. Ответ на этот вопрос только так: с нашими союзниками. И выбирать тут ничего не надо. Надо использовать все. Сейчас момент такой, который надо вытерпеть, выдержать. Его надо пережить. Тонко держать в прицеле то, куда мы должны идти. Возможно, нам не прямо придется пройти, а эту гору обойти. Давайте ее обойдем сегодня. Время сегодня такое.
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