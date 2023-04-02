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«Дайте мне экономику, всё остальное я сделаю без вас». Почему это заявление Лукашенко можно считать ключевым в Послании?

02 апреля 2023 17:02
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Новости Беларуси. Заявление Президента об экономике из Послания народу и парламенту можно назвать квинтэссенцией обращения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А экономика – одно из условий для сохранения страны.  

Лукашенко: «Мы создали государство без олигархов». Читайте здесь.  

«Дайте мне экономику, всё остальное я сделаю без вас». Почему это заявление Лукашенко можно считать ключевым в Послании?-1

В этом блоке Президент дал просто подробный анализ, откуда брать резервы для роста. Деревообработка, авиастроение, производство автокомпонентов, сельское хозяйство – бери и делай, что называется. Лучшего момента для этого не найти.  

«Дайте мне экономику, всё остальное я сделаю без вас». Почему это заявление Лукашенко можно считать ключевым в Послании?-4

Вот свежие данные о том, что поступает в ЕАЭС из третьих стран. В 2021-м году в Евразийский экономический союз ввезли товаров на 189 миллиардов долларов. Обратите внимание, что 82 % запчастей для тракторов и автомобилей в ЕАЭС импортируют. А Беларусь может занять это место.  

«Дайте мне экономику, всё остальное я сделаю без вас». Почему это заявление Лукашенко можно считать ключевым в Послании?-7

Сегодня дороги, как минимум, в евразийское пространство, для нас открыты. Это буквально, в отличие от западного направления. О развороте на Восток Президент говорил и в Послании. Этот выбор мы давно уже сделали. И не свернем с пути.  

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# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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