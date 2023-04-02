«Дайте мне экономику, всё остальное я сделаю без вас». Почему это заявление Лукашенко можно считать ключевым в Послании?
Новости Беларуси. Заявление Президента об экономике из Послания народу и парламенту можно назвать квинтэссенцией обращения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А экономика – одно из условий для сохранения страны.
Лукашенко: «Мы создали государство без олигархов». Читайте здесь.
В этом блоке Президент дал просто подробный анализ, откуда брать резервы для роста. Деревообработка, авиастроение, производство автокомпонентов, сельское хозяйство – бери и делай, что называется. Лучшего момента для этого не найти.
Вот свежие данные о том, что поступает в ЕАЭС из третьих стран. В 2021-м году в Евразийский экономический союз ввезли товаров на 189 миллиардов долларов. Обратите внимание, что 82 % запчастей для тракторов и автомобилей в ЕАЭС импортируют. А Беларусь может занять это место.