Грядут изменения в мировой геополитике! О чём договорились Лукашенко и Путин?

Судьбоносность встречи Президентов Беларуси и России в сакральном месте для славянской цивилизации обсуждает экспертное сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судьбоносность встречи Президентов Беларуси и России в сакральном месте для славянской цивилизации обсуждает экспертное сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже стало политической традицией Союзного государства – неформальное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина на Валааме. Встреча без галстуков не помеха для обсуждения самых серьезных вопросов. В центре внимания белорусско-российское сотрудничество, продвижение союзных проектов, тематика региональной безопасности и международная повестка. Эти переговоры Александр Лукашенко анонсировал, посещая южные рубежи государства. Тогда Президент занимался решением назревающего конфликта.
И, как всегда, официальный Минск выступает миротворцем в отношениях между Москвой и Киевом. Но помимо украинского конфликта, наблюдается эскалация ситуации со стороны Польши и прибалтийских стран. Грядут политические изменения и в США, а значит, и в мировой геополитике. Президентам важно понимать, как совместно на них реагировать.
Сотрудничество Беларуси и России всегда вызывает международный интерес. И на любой встрече лидеров пытаются спекулировать даже оппоненты, что называется, делать рейтинги. Трактовка встречи на Валааме тоже не избежала инсинуаций. Но реальность такова, что все договоренности касаются интересов именно наших стран. От экономики до безопасности.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У некоторых стран, чаще у недружественных стран, вызывает какое-то удивление, но здесь ничего удивительного нет. Республика Беларусь, Российская Федерация – стратегические партнеры, союзники. Мы продолжаем активно развивать Союзное государство. У нас очень много совместных проектов, которые мы уже реализовали и которые находятся в стадии реализации. Но и мы живем в очень непростое время, к большому сожалению, обстановка (геополитическая обстановка, военно-политическая обстановка вокруг Союзного государства) не становится более спокойной. Запад наращивает напряженность, уже высказываются такие предложения Соединенными Штатами, в частности по установке дальнобойных ракет в Германии. Это все затрагивает интересы не только Российской Федерации, но и Республики Беларусь, потому что все эти вооружения однозначно нацелены как на Москву, так и на Минск, я имею в виду на Союзное государство. Поэтому в центре внимания наших Президентов, как правило, бывают прежде всего вопросы обороны, обеспечения безопасности, но и экономические темы.