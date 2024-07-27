Грядут изменения в мировой геополитике! О чём договорились Лукашенко и Путин?

Судьбоносность встречи Президентов Беларуси и России в сакральном месте для славянской цивилизации обсуждает экспертное сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже стало политической традицией Союзного государства – неформальное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина на Валааме. Встреча без галстуков не помеха для обсуждения самых серьезных вопросов. В центре внимания белорусско-российское сотрудничество, продвижение союзных проектов, тематика региональной безопасности и международная повестка. Эти переговоры Александр Лукашенко анонсировал, посещая южные рубежи государства. Тогда Президент занимался решением назревающего конфликта.

И, как всегда, официальный Минск выступает миротворцем в отношениях между Москвой и Киевом. Но помимо украинского конфликта, наблюдается эскалация ситуации со стороны Польши и прибалтийских стран. Грядут политические изменения и в США, а значит, и в мировой геополитике. Президентам важно понимать, как совместно на них реагировать.

Сотрудничество Беларуси и России всегда вызывает международный интерес. И на любой встрече лидеров пытаются спекулировать даже оппоненты, что называется, делать рейтинги. Трактовка встречи на Валааме тоже не избежала инсинуаций. Но реальность такова, что все договоренности касаются интересов именно наших стран. От экономики до безопасности.