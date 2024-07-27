Афины по-прежнему бьют рекорды, в Риге жара утихнет. Прогноз погоды в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Воздух в Париже прогреется до 25 градусов днем. Жителей Австрии новый день встретит малооблачно, дополнят обстановку также незначительные осадки. Именно поэтому в Вене градус чуть спадет, на этот раз столбик поднимется до +27 °С. В Риме выходной жители проведут безоблачно. Однако продолжит испытывать на прочность температурный показатель. В столице сохранится экстремальная жара с отметкой в 36 градусов днем. Как, впрочем, и в Мадриде. Правда, там отметка термометра поднимется до +37 °С.

В Болгарии также солнечно и на этот раз без погодных контрастов, +32°С в дневные часы. Исключительно ясно будет и в турецкой столице. В Анкаре градус понизится до +29 °С днем. По-прежнему пополняют список рекордов Афины! Там температура воздуха составит 35 градусов.