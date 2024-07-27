С начала недели в Беларуси значительно похолодает

С начала новой недели Беларусь попадет в циркуляцию очередного циклона. В понедельник, 29 июля, ощутимыми станут порывы ветра. На значительной части территории они будут достигать 18-20 метров в секунду. Ожидаются также интенсивные осадки по северу и западу страны. В тыл циклона пройдет и холод. Так что до среды средняя температура воздуха составит +16...+20 градусов. Понизится и атмосферное давление.

Подробный прогноз по областям.