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С начала недели в Беларуси значительно похолодает

27 июля 2024 15:26
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-1

С начала новой недели Беларусь попадет в циркуляцию очередного циклона. В понедельник, 29 июля, ощутимыми станут порывы ветра. На значительной части территории они будут достигать 18-20 метров в секунду. Ожидаются также интенсивные осадки по северу и западу страны. В тыл циклона пройдет и холод. Так что до среды средняя температура воздуха составит +16...+20 градусов. Понизится и атмосферное давление.

Подробный прогноз по областям.

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-4

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-6

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-8

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-10

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-12

С начала недели в Беларуси значительно похолодает-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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