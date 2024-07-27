Эксперты обсуждают встречу Лукашенко и Путина на Валааме

Судьбоносность встречи двух лидеров обсуждает экспертное сообщество. Президенты Беларуси и России встретились в сакральном месте для славянской цивилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже стало политической традицией Союзного государства – неформальное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина на Валааме. Встреча без галстуков не помеха для обсуждения самых серьезных вопросов. В центре внимания белорусско-российское сотрудничество, продвижение союзных проектов, тематика региональной безопасности и международная повестка. Эти переговоры Александр Лукашенко анонсировал, посещая южные рубежи государства. Тогда Президент занимался решением назревающего конфликта. И как всегда, официальный Минск выступает миротворцем в отношениях между Москвой и Киевом. Но помимо украинского конфликта, наблюдается эскалация ситуации со стороны Польши и Прибалтийских стран. Грядут политические изменения и в США, а значит, и в мировой геополитике. Президентам важно понимать, как совместно на них реагировать.