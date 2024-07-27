Эксперты обсуждают встречу Лукашенко и Путина на Валааме

Судьбоносность встречи двух лидеров обсуждает экспертное сообщество. Президенты Беларуси и России встретились в сакральном месте для славянской цивилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судьбоносность встречи двух лидеров обсуждает экспертное сообщество. Президенты Беларуси и России встретились в сакральном месте для славянской цивилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже стало политической традицией Союзного государства – неформальное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина на Валааме. Встреча без галстуков не помеха для обсуждения самых серьезных вопросов. В центре внимания белорусско-российское сотрудничество, продвижение союзных проектов, тематика региональной безопасности и международная повестка. Эти переговоры Александр Лукашенко анонсировал, посещая южные рубежи государства. Тогда Президент занимался решением назревающего конфликта.
И как всегда, официальный Минск выступает миротворцем в отношениях между Москвой и Киевом. Но помимо украинского конфликта, наблюдается эскалация ситуации со стороны Польши и Прибалтийских стран. Грядут политические изменения и в США, а значит, и в мировой геополитике. Президентам важно понимать, как совместно на них реагировать.
Вадим Елфимов, политический эксперт, кандидат исторических наук:
Сейчас действительно очень ответственный момент развития всей системы международных отношений. В том числе и развития новых проектов в сфере евразийской интеграции, локомотивами которой являются Беларусь и Россия. В этот момент, конечно же, надо постоянно взаимодействовать между лидерами двух наших государств. Поэтому вот такое тесное общение, длительное и неформальное, за закрытыми дверями, позволяет обговорить самый широкий круг вопросов. Может, не всегда прийти к конкретным решениям, но наметить стратегические пути развития. Я думаю, что как раз земли Валаама позволяют предполагать, что наши президенты сегодня говорят о каких-то больших и важных вещах и смыслах.
Валаамский монастырь – один из самых древних почитаемых в России. По преданию, место для обители было обозначено апостолом Андреем Первозванным еще в первом веке. Теперь это край непрестанной молитвы и силы. Он подходит и для принятия самых сложных и верных решений. Главы государств ранее уже дважды вместе посещали этот остров. В прошлом году (тоже в июле) побывали в Спасо-Преображенском мужском монастыре.