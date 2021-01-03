Группа Aura – «Столичному телевидению»: желаем огромных бюджетов, большого числа зрителей

Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Группа Aura:

Дорогой наш телеканал СТВ, поздравляем с 20-летием, желаем огромных бюджетов, большого числа зрителей и в реале, и в интернете.

И, конечно, огромного количества интересных новых проектов, которые вам обеспечат и большие бюджеты, и огромное количество телезрителей.

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