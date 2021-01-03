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Анастасия Москвина: я бы хотела пожелать, чтобы СТВ стал международным телеканалом

03 января 2021 18:03
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Москвина: я бы хотела пожелать, чтобы СТВ стал международным телеканалом-1

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
20 лет, если сравнивать с возрастом жизни на земле людей, – это уже такой взрослый человек, который входит в жизнь. Я бы хотела пожелать именно, чтобы из столичного и республиканского, регионального значения, вы стали международным телеканалом, потому что профессионализм и люди, которые работают на этом канале, – это люди с большой буквы, это профессионалы, это люди, которые любят нашу страну, которые любят свою профессию. Поэтому они достойны самого лучшего в жизни и, конечно, процветания, благодарных зрителей, интересных сюжетов и только позитива, и только хорошего настроения.

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# 20 лет СТВ # общество # Анастасия Москвина # Фотофакт

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