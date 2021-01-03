Известные белорусские спортсмены поздравили «Столичное телевидение» с юбилеем

Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата Европы по легкой атлетике:

Дорогой канал СТВ и его сотрудники, телеведущие, корреспонденты, те, кто достойно представляет этот канал, хочу поздравить с 20-летием, пожелать лишь позитивных историй, творческого успеха, здоровья. И пусть у вас все получится.