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Известные белорусские спортсмены поздравили «Столичное телевидение» с юбилеем

03 января 2021 18:05
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Известные белорусские спортсмены поздравили «Столичное телевидение» с юбилеем-1

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата Европы по легкой атлетике:
Дорогой канал СТВ и его сотрудники, телеведущие, корреспонденты, те, кто достойно представляет этот канал, хочу поздравить с 20-летием, пожелать лишь позитивных историй, творческого успеха, здоровья. И пусть у вас все получится.

«Спасибо, что вы есть». Любовь Черкашина обратилась к сотрудникам СТВ (читайте здесь).

# 20 лет СТВ # общество # Анастасия Мирончик-Иванова # Фотофакт

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