Игорь Петришенко про СТВ: даже в те сложные времена вы оставались в строю и поддерживали наших людей

Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Даже в те сложные времена, которые были, вы все равно оставались в строю, вы каждое утро выходили в эфир и поддерживали наших людей. Поэтому так же дальше держать, развиваться, показывать реальную жизни, показывать хороших, замечательных людей, которых у нас в стране очень-очень много. Ну и актуальные вопросы, с которыми сталкивается страна, как развиваются те или иные сферы, вы всегда искренне, красиво показываете. Поэтому всему коллективу здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов.

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