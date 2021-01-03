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Игорь Петришенко про СТВ: даже в те сложные времена вы оставались в строю и поддерживали наших людей

03 января 2021 18:03
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Новости Беларуси. С юбилеем «Столичное телевидение» поздравили звезды эстрады, которые в разное время принимали участие в специальных проектах («Поющие города», «Две звезды», «Звезда эпохи»), а также спортсмены, чьи имена знают во всем мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Добрые слова в наш адрес прозвучали и от вице-премьера Игоря Петришенко.

Игорь Петришенко про СТВ: даже в те сложные времена вы оставались в строю и поддерживали наших людей-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Даже в те сложные времена, которые были, вы все равно оставались в строю, вы каждое утро выходили в эфир и поддерживали наших людей. Поэтому так же дальше держать, развиваться, показывать реальную жизни, показывать хороших, замечательных людей, которых у нас в стране очень-очень много. Ну и актуальные вопросы, с которыми сталкивается страна, как развиваются те или иные сферы, вы всегда искренне, красиво показываете. Поэтому всему коллективу здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов.

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# 20 лет СТВ # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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