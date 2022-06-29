«Гриша рвётся в бой каждый день». Александр Осенко об авторской рубрике Азарёнка и новых стримах
Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Виктория Попова, ведущая:
Мы уже поговорили о поклонниках ваших журналистов, но есть же, конечно, и критики. Не всем по душе авторский стиль того же Гриши Азаренка. «Дед-извращенец», например. Это что, этично по отношению к президенту другой страны?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это взгляд Григория Азаренка. Это авторская рубрика Григория Азаренка. Я вообще считаю, что Григорий – это бренд авторской журналистики Республики Беларусь. Он как явление того, что происходит. Да, есть такая агрессивная риторика, но она уместна, в некоторых моментах она даже показывает нашим оппонентам, что, если надо будет драться, мы тоже умеем драться, что не так все просто. Это такой отрезвляющий момент для тех, кто считает, что на телевидении все такие памяркоўныя, интеллигентные и прочее. Нет. У нас есть бронепоезд, он стоит на запасном пути.
Виктория Попова, ведущая:
Я так этот месседж и читаю, но здесь всегда есть к чему придраться. Шутки кончились, такое время. Правильно я считываю месседж?
Александр Осенко:
Мы используем те ресурсы, которые считаем необходимыми в данный момент. Я считаю, что нам, журналистам, успокаиваться не стоит. Поэтому Гриша – бренд, и Гриша делает свою авторскую рубрику. У него новый стрим. Да, там его банят, были и такие моменты, поэтому учитываем все, но, если говорить про YouTube, мы работаем там в новых медиа на чужом поле, они в любой момент могут нас снести, но все равно нам надо там продолжать работу, чтобы пытаться вынести свою информацию, чтобы хоть как-то нас услышали. Поэтому Гриша уже присутствует, и в новых медиа свой личный стрим. Пока это еженедельно (один раз в неделю), но мы работаем над этим.
Татьяна Щербина, ведущая:
Главное, чтобы у него хватало сил и времени.
Александр Осенко:
У Гриши хватит. Гриша рвется в бой каждый день.
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